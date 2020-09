Xbox Series X, ufficiali data di uscita, prezzo e preorder

Poco dopo l’annuncio da parte di Microsoft di lanciare la versione “entry level” della nuova serie di console da gioco, era attesa anche l’annuncio che sembrava oramai solo questione di tempo della versione “principale” della nuova piattaforma di gioco della casa di Redmond, l’Xbox Series X.

Prezzo e preorder

Quella che sulla carta sarà la console più potente in termini di hardware mai prodotta, verrà lanciata al prezzo di 499,99 €, contro i 299,99 € della versione S sarà disponibile alla vendita dal prossimo 10 novembre anche nel nostro paese, e sarà possibile preordinarla a partire dal prossimo 22 settembre. Microsoft ha inoltre reso noto attraverso i propri canali ufficiali la possibilità di acquistare la Xbox Series X usufruendo del servizio Xbox All Access, pagando 35 € al mese con incluso l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Bastano 25 € per acquistare in questa maniera la versione S. Entrambe le console, sopratutto la S saranno vendute in passivo, ossia almeno inizialmente non generando profitti ma puntando sul rapido acquisto in massa da parte degli utenti per poter poi ambire ai guadagni e molto probabilmente lo stesso accadrà anche con Sony e la nuova Playstation 5, concorrente annunciata di Microsoft nel campo del gaming.

Caratteristiche tecniche

Allettanti le caratteristiche tecniche: Xbox Series X monta una GPU RDNA2 da 7nm capace di sprigionare ben 12TFLOPs e 16GB di RAM GDDR6, mentre il resto dell’hardware è in condivisione. CPU AMD Zen 2 octa-core con una frequenza di clock massima di 3,8GHz, capace di elaborare ben 16 processi in contemporanea grazie al multi-threading a 3,66GHz e 16GB di RAM GDDR6 di cui 10 di essi 560GB/s, mentre i restanti 6GB alla velocità di 336GB/s. 1 Terabyte di spazio sull’hard disk SSD ma con la possibilità di espandere lo spazio interno fino a 2 Terabyte, entrambi prodotti dalla casa produttrice Seagate.

La guerra tra le console della nuova generazione è ufficialmente partita.