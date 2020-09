Alfonso Signorini richiama il pubblico al GF Vip: “Prima avevano 320 persone in studio…”

Alfonso Signorini è pronto al grande inizio per la nuova edizione del Grande Fratello Vip e richiama il pubblico all’interno dello studio di Cinecittà con tutte le precauzioni del caso. Il conduttore infatti, insieme ai due suoi opinionisti Pupo e Antonella Elia è pronto per la prima puntata in diretta che avverrà lunedì 14 Settembre su Canale 5.

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini si è mostrato emozionato ma soprattutto pronto alla diretta confessando il ritorno del pubblico tanto atteso. Quali sono state le parole del conduttore?

Alfonso Signorini richiama il pubblico

A causa del Covid-19 i tantissimi programmi andati in onda sulle reti Mediaset, Rai ecc hanno visto la mancanza del pubblico che, grazie a delle precauzioni importanti potrà tornare a riempire in questo caso, lo studio del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha così spiegato che: “Ritorneremo a Roma, a Cinecittà, dopo “l’esilio” milanese, anche se ho lavorato benissimo a Cologno Monzese. Anzi per questo devo ringraziare le persone che lo hanno reso possibile perché anche per loro era la prima volta”.

Il conduttore però, oltre ai tantissimi cambiamenti e alle novità per gli inquilini della casa più spiata d’Italia, ha deciso di prendere con sé una nuova opinionista: Antonella Elia.

Signorini ha voluto così descrivere i suoi due pupilli: “Pupo non ho voluto toccarlo, abbiamo condiviso momento impegnativi e siamo collaudati. Antonella l’ho voluta fortemente io, da un lato perché ha una sua imprevedibilità e va a gamba tesa, non si tiene, da il suo parere in modo diretto, senza fronzoli. Dall’altro, perché ha una vena di sana follia come piace a me”.

Il pubblico torna nello studio del GF Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip che partirà lunedì 14 Settembre su Canale 5 vedrà l’entrata del pubblico all’interno dello studio di Cinecittà. Una scelta pensata e ponderata dai creatori del programma e dallo stesso Alfonso Signorini.

Il conduttore però, al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto spiegare come avverrà il tutto: “Si, ma con tutte le precazioni del caso. Prima avevamo 320 persone, adesso saranno 100. Stanno anche valutando di mantenerle fisse per due puntate. Comunque, avere di nuovo il pubblico è bellissimo. C’è bisogno di calore e partecipazioni, sia per me che per chi ci segue da casa”.