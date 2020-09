Calciomercato Bologna – Affari e trattative 10 settembre

Il calciomercato Bologna riparte da Hickey, che finalmente sta per arrivare in città. Il terzino scozzese è solo uno dei colpi che dovranno ancora arrivare alla corte di Mihajlovic in questo periodo.

La scelta di Hickey

Aaron Hickey, futuro giocatore del Bologna, ha parlato alla BBC prima di volare verso l’Italia. E non ha nascosto l’emozione di giocare in Serie A: “Ibrahimovic ci gioca sin da quando ero bambino, quindi è qualcosa di incredibile per me. Passare dai campetti della mia scuola a San Siro suona grandioso. La Serie A è uno dei campionati migliori al mondo. Giocare contro Ronaldo, Dybala, è qualcosa che mi fa impazzire, se mi verrà concessa l’opportunità. Al Bologna c’è un’atmosfera familiare, sento di aver preso la decisione giusta. Mi hanno fatto sentire a mio agio, ho avuto una bella sensazione”.

Mbaye resta

Ieri è stato il giorno delle interviste, infatti è intervenuto Beppe Accardi, agente di Ibrahima Mbaye, a Radio 1909 per parlare del futuro del suo assistito: “Se arrivasse un’offerta importante potremmo considerarla, ma difficilmente Ibra lascerà Bologna, per due motivi principali: l’allenatore lo stima e lo apprezza perchè è sempre disponibile e si fa trovare pronto, avere un ragazzo così in gruppo può fare solo bene, e lui a Bologna si sente a casa sua. E poi, alla fine dei conti, le sue 20-25 partite in una stagione le gioca sempre”.