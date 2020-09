Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è sicuramente una delle protagoniste indiscusse i questo calciomercato. Tanti acquisti e colpi importanti in entrata per rinforzare una rosa già buona. L’allenatore Iachini potrà contare su giocatori di qualità e carismatici nella prossima stagione, ma potrebbe non essere finita qui. A fare il punto sul mercato in entrata della Fiorentina è stato il direttore sportivo Daniele Pradè, in conferenza stampa.

“Borja Valero e Benassi? Ci siamo presi 24-48 ore per riflettere – le parole del direttore sportivo – il primo è uno dei giocatori più forti che abbia mai comprato, mentre il secondo per me è forte ma ha bisogno di più spazio per giocare.

Torreira? Posso dire che è un giocatore molto forte, un ottimo play. Ma con quelli che abbiamo mi sento molto coperto in quel ruolo. Se la squadra è questa, rimango così. Siamo completi nei reparti, in mezzo siamo davvero forti. Con il nostro modulo servono due punte e noi ne abbiamo cinque. Forse serve un’alternativa a Biraghi per la fascia sinistra e probabilmente ci manca un sesto difensore.

Bonaventura? Me l’ha proposto Raiola. Ho chiamato Iachini e Commisso, mi hanno detto tutti di sì. Chiesa? Il presidente è stato chiaro. In caso di offerte giuste, lo avremmo fatto partire. Ma ad oggi non sono mai arrivate. E Federico si sta comportando benissimo. Quindi avanti così, vedremo al 5 ottobre se le cose saranno cambiate o meno. PerMilenkovic, invece, la situazione non è semplice, ma ha altri due anni di contratto e siamo tranquilli. Pezzella è il nostro capitano, mentre Biraghi lo abbiamo fortemente rivoluto, è una richiesta del mister”.

Spazio anche alle smentite su alcuni affari che hanno riguardato da vicino il calciomercato della Fiorentina: “Thiago Silva? Non ho mai sentito il procuratore e nemmeno il Psg. Stesso discorso per Mandzukic. De Paul lo conosco ed è forte, ma ora non rientra negli schemi tattici della Fiorentina. Milik e Piatek sono due giocatori fortissimi. Ma uno è a Napoli e uno a Berlino, e non abbiamo mai parlato con nessuno dei due”.