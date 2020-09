Classifica e oroscopo venerdì 11 settembre 2020: i Gemelli volano alto, ostacoli per l’Acquario

Ecco l’oroscopo di venerdì 11 settembre 2020 e la classifica del giorno. Siamo arrivati a venerdì. La Luna raggiungerà il segno del Cancro, da dove incoraggerà i segni a vivere le proprie emozioni in piena libertà. Venere in Leone continua a stuzzicare i sentimenti. Chi sarà favorito dagli astri in questa giornata di fine settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi l’oroscopo di domani, segno per segno, con la relativa classifica del giorno.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì le stelle ti forniranno di molta energia e ti servirà per raggiungere dei traguardi importanti. Una volta raggiunti, ti sentirai più in pace e soddisfatto, uno stato d’animo che dovresti conservare per affrontare al meglio eventuali problemi lungo la strada.

Toro

Quattro stelle. Dovresti provare a guardare le cose sotto una luce più positiva. Riacquistare più ottimismo, ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Nelle prossime ore otterrai informazioni in più che ti costringeranno a rivedere alcune situazioni che avevi dato per scontato. Sarà una buona occasione per adottare un approccio alla vita pragmatico e razionale.

Gemelli

Cinque stelle. La fiducia in te stesso aumenterà in modo impressionante. In questa giornata potresti incontrare persone importanti e ti si apriranno nuove opportunità, sia a livello sociale che a livello professionale.

Cancro

Quattro stelle. La Luna entrerà nel segno e ti darà una bella dose di energia. Sarà davvero preziosa in questa giornata, perché dovrai affrontare nuovi problemi che sembreranno spuntare dal nulla. Cerca di mantenere la calma!

Leone

Tre stelle. In passato sei stato troppo rigido mentalmente e se continuerai ad agire così finirai con l’ottenere sempre gli stessi risultati. Dovresti provare a diventare un po’ più elastico. Alcune circostanze potrebbero richiedere un’azione immediata, ma dovrà essere ben ponderata ed efficace!

Vergine

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì sarà una giornata piena di energia e vitalità. Approfittane per liberarti, una volta per tutte, di quei problemi che ti assillano da tempo. Mantieni il tuo abituale aplomb e ogni cosa andrà alla perfezione! E se avrai bisogno, non esitare a chiedere una mano.

Bilancia

Due stelle. Tutto intorno a te sta cambiando! Mantieni la guarda alta, in modo tale da non farti trovare impreparato di fronte agli imprevisti. Dovrai imparare ad accettare le cose così come sono. Ogni tentativo di resistere agli eventi non farà che peggiorare le cose! Una serata in piacevole compagnia è proprio quello che ti servirebbe ora.

Scorpione

Cinque stelle. La tua autostima salirà alle stelle e questo è proprio ciò di cui avrai bisogno di portare a buon fine i tuoi affari. A maggior ragione, considerando il fatto che tu tendi a lasciare molti progetti in sospeso. In questo momento hai particolare bisogno di sentire l’affetto intorno a te.

Sagittario

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì le tue idee e i tuoi progetti avranno terreno fertile. Finalmente potrai procedere verso il raggiungimento dei tuoi traguardi. È un nuovo inizio per te! Fatti guidare dalla grinta e dalla tua intraprendenza e arriverai ovunque! Ogni tanto ricordati di prenderti una pausa!

Capricorno

Tre stelle. Potresti sentirti esausto, a causa delle difficoltà vissute nelle ultime settimane. Dovresti prenderti una pausa e ricaricare le tue batterie. In questo modo, quando tornerai al lavoro, sarai molto più efficiente. Buone opportunità in arrivo.

Acquario

Due stelle. Dovrai provare a mantenere la calma e riflettere su ogni tuo passo. Affidati al tuo istinto mentre cerchi di prevedere cos accadrà, che piega prenderanno gli eventi. Non farti distogliere dai tuoi obiettivi e affronta ogni problema con pazienza e lucidità.

Pesci

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì sarai sulla buona strada per realizzare tutto quello che desideri. Non lasciarti influenzare dai commenti degli altri e nemmeno distogliere dai tuoi progetti. La giornata sarà molto promettente!