Se ci stiamo appassionando al mondo della borsa e delle azioni, il settore delle energie potrebbe essere una buona opportunità. Il gruppo ENI è uno dei leader del settore del petrolio e del gas realizzando il suo volume d’affari in Europa e in particolare in Italia ma lavora anche in Asia, Africa e nel resto del mondo. In questo articolo vediamo come comprare o vendere Azioni ENI anche direttamente online, grazie alle piattaforme di trading.

Azioni Eni: il prezzo

Le azioni Eni sono quotate sull’indice FTSE MIB della Borsa italiana e figura tra le prime 30 aziende al mondo in quanto a fatturato. Come dicevamo la sua attività comprende diversi settori quali petrolio, gas naturale, energie elettrica e costruzioni. Se abbiamo intenzione di trattare le azioni Eni in borsa dobbiamo sapere che la società ha subito un duro colpo nei mesi scorsi, a causa della crisi sul coronavirus. Il trend decrescente dovuto anche al crollo del prezzo del petrolio ha colpito il prezzo delle azioni Eni. La capacità della compagnia è però data dal sapersi ricollocare anche in altri segmenti industriali. Attualmente il prezzo delle azioni Eni è di 7,57 euro. (Prezzo azioni Eni aggiornato al 10/09/2020 ore 11.10).

Comprare o vendere Azioni ENI

Se abbiamo valutato e analizzato la possibilità di fare trading con le azioni Eni, dobbiamo scegliere come e dove farlo. Il miglior modo è sicuramente quello di aprire un conto di trading con un broker regolamentato e autorizzato ad operare in Italia. Vediamo quali sono le piattaforme più usate e più sicure per la compravendita di azioni Eni.

Scegliere la piattaforma di trading online è una decisione importante. Ricordati che il web è pieno di società che offrono questi servizi, ma stiamo attenti a chi ci affidiamo.

Comprare Azioni Eni con eToro

eToro è una delle piattaforme più famose al mondo per quanto riguarda il trading online. Offre la possibilità di fare trading con strumenti finanziari come azioni, indici di borsa, criptovalute. Uno dei principali motivi per cui eToro è diventato noto in tutto il mondo è la possibilità di “copiare” i trader. Il servizio copytrading infatti, permettte di copiare quello che fanno i trader più bravi della community. Volendo si può provare questa opzioni individuando il trader professionista che ha un buon guadagno e cliccando semplicemente su “Copia”, scegliando la nostra quota di investimento.

Comprare Azioni Eni con Plus500

Gli utenti che vogliono una piattaforma con un numero elevato di titoli azionari su cui tradare e allo stesso tempo una interfaccia semplice, possono valutare Plus500. La caratteristica di questa piattaforma è infatti la semplicità di utilizzo, anche se manca di una sezione di grafici avanzata. Ma anche in questo caso, se siamo già esperti e vogliamo un’analisi avanzata, possiamo utilizzare altre piattaforme per l’analisi grafica e poi fare la compravendita delle azioni direttamente su Plus500. La piattaforma ha una quantità di titoli molto vasta e conta oltre 2 mila prodotti finanziari.

Tra i broker più utilizzati ed affidabili c’è anche Trade.com e IQ Option. Ricordiamoci sempre che se intendiamo svolgere questo tipo di operazioni finanziarie, dobbiamo avere delle conoscenze e sopratutto la possibilità economica di farlo. Inoltre, i guadagni generati dall’attività di trading devono essere dichiarate durante la dichiarazione dei redditi. Secondo la legge italiana in vigore, questo tipo di profitti sono tassati con un’aliquota del 26%.