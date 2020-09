Consigli per il Fantacalcio – Ecco i due centrocampisti top da prendere all’asta

L’asta per i centrocampisti è un momento cruciale per la costruzione di una squadra vincente. Infatti a centrocampo sono presenti tanti giocatori in grado di fare la fortuna dei propri fantallenatori a suon di bonus. Per questo è importante arrivare all’asta sempre con le idee chiare sul modulo che si vorrà usare durante il campionato, per cercare di prendere i giocatori che possano portarci alla vittoria del Fantacalcio.

Spulciando nella lista dei centrocampisti troviamo davvero giocatori dalle caratteristiche più differenti, infatti scorrendo i nomi passiamo dal mediano che le gioca tutte al rigorista, dall’esterno d’attacco al trequartista che segna e fa segnare. In questo momento dell’asta è facile cadere in tentazioni e farsi prendere la mano, il rischio è quello di arrivare al mercato per gli attaccanti con meno di quello che avevamo previsto. Per il centrocampo cerchiamo di spendere non più del 25% del budget, se puntiamo a giocare a quattro.

Tra tutti i centrocampisti sono due quelli che possono essere definiti i top del reparto.

Papu Gomez

Il Papu Gomez è l’autentico sogno di ogni appassionato di Fantacalcio. L’argentino è l’autentico trascinatore dell’Atalanta di Gasperini, il regista offensivo da cui partono tutte le azioni dei bergamaschi. Gomez è il raccordo tra centrocampo e attacco, spesso schierato come seconda punta; posizione che gli permette di mandare facilmente a rete il compagno di turno. I numeri della scorsa stagione parlano chiaro: 36 presenze, 12 assist e 7 gol (fantamedia 7,78). Per Gomez si può arrivare a spendere, in alcune leghe, fino al 15-16% dell’intero budget.

Luis Alberto

Se Ciro Immobile è l’autentico cecchino della Lazio, Luis Alberto è quello che lo mette sempre in condizione di segnare. Lo spagnolo, la scorsa stagione, ha avuto un rendimento impressionante che ha permesso ai laziali di essere tra le antagoniste della Juventus per il titolo finale. Luis Alberto ha collezionato, lo scorso campionato, 36 presenze in cui ha realizzato 6 reti e fornito 15 assist ai compagni (fantamedia 7,62). Il numero dieci laziale verrà pagato forse un filino meno del Papu Gomez, ma resta uno degli investimenti più pesanti in fase d’asta.