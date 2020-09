Eni in tv, l’ultimo esperimento

Quanti negli ultimi mesi hanno investito sulle Azioni Eni, sicuramente hanno pensato al film andato in onda su Rai 1 riguardante il caso Mattei. “Enrico Mattei, l’uomo che guardava al futuro” del 2009 fu un film tv che riscosse molto successo, sia per la tematica affrontata con i dubbi sul caso Mattei che ancora oggi, a distanza di decenni tiene banco, così come fu seguita per la straordinaria bravura degli interpreti, a coronare quest’opera come una delle più interessanti del terzo millennio.

Eni in prima tv

Rai 1 puntò moltissimo su questa storia in tv, così come gli investitori stanno scommettendo sulle azioni Eni, in questa porzione di mercato dove c’è una risalita proprio di queste azioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Nel film, in particolare, è posta una questione che forse va al di là della situazione Eni, ovvero quella di un capitalismo italiano che aveva spezzato il legame fra i piccoli e i grandi: l’Enrico Mattei rappresentato in scena era l’uomo del fare, incapace di creare delle barriere proprio considerando il rapporto umano come un gran capitale.

I dipendenti lavoravano come se l’azienda era la loro e possiamo dire che un po’ lo era, visti i grandi risultati raggiunti con maestria. Mattei e la bontà del progetto e delle azioni Eni dimostravano proprio come, attraverso il simbolo e la vitalità dell’energia elettrica in espansione, si poteva e si doveva coinvolgere gli uomini, che non dovevano vivere separati e divisi l’un l’altro, quanto affraternati da una visione in comune.

L’Eni come simbolo nazionale

Ben presto il gruppo di Mattei era diventato un leader a livello nazionale e internazionale. Chi possedeva e chi possiede le azioni Eni sa benissimo come si ha in mano un pezzo d’Italia per quanto fatto nella storia.

E proprio nel film tv, si poneva in rilievo come l’anarchia economica era sconfitta da un modello in scala di una Italia produttiva, capace di migliorare e progredire, valorizzando le qualità e le eccellenze, nonché le risorse produttive in una fase storica di grande rilancio. Elementi che in Eni si possono riscontrare ancora oggi.

Curiosità sull’Eni in tv

L’Eni fu protagonista nel corso del tempo con la produzione di film e documentari in proprio (ne parleremo nei prossimi appuntamenti, senza dimenticare anche il discusso film “Il caso Mattei” del regista Francesco Rosi nel 1972) così come è stata protagonista con questa storia andata in onda su Rai. Enrico Mattei, interpretato con straordinaria maestria dall’attore romano Massimo Ghini, è stato il simbolo di una generazione capace di fare anche dei voli pindarici ma sempre con sapienza e perspicacia.

I dati della prima messa in onda, suddivisa in due puntate, furono strepitosi: un pubblico di ben sei milioni e mezzo di telespettatori seguì questa appassionante storia tutta italiana.