Film Stasera in Tv – Interstellar – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Interstellar. Pellicola di produzione statunitense del 2014 per la regia di di Cristopher Nolan con Matthew Mcconaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Topher Grace. Il regista visionario della trilogia de Il Cavaliere Oscuro e Inception, che con i suoi film ha rinnovato più di ogni altro la cinematografia contemporanea, si misura questa volta con un film di fantascienza dirigendo, come sempre, un cast eccezionale. Nolan ha scritto la sceneggiatura assieme a suo fratello Jonathan, che per primo sviluppò il film nel 2007. Christopher Nolan ha inoltre prodotto il film insieme a sua moglie Emma Thomas e Lynda Obst. Il fisico teorico del Caltech Kip Thorne è produttore esecutivo e ha contribuito al film come consulente scientifico. Interstellar ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali nel 2015 ed ha ricevuto altre quattro candidature (miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro e miglior scenografia).

Interstellar – Trama

In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l’agricoltura. Il granturco è l’unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell’umanità. Un gruppo di scienziati, sfruttando un “wormhole” per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare nuove dimensioni.

Interstellar – Trailer Video

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Interstellar – La scheda del film

Titolo Originale: Interstellar

Genere: Fantascienza

Durata: 2h 50m

Anno: 2014

Paese: USA

Regia: Christopher Nolan

Cast: Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Topher Grace

Interstellar – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre) alle ore 21.04 di oggi, giovedì 10 Settembre 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con gli episodi in replica del telefilm The Big Bang Theory.