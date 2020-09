Film Stasera in Tv – Tre Manifesti a Ebbing, Missouri – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Coproduzione britannico-statunitense del 2017 per la regia di Martin McDonagh, con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes, Peter Dinklage nei ruoli principali. Presentata alla 74° mostra internazionale del cinema di Venezia, la pellicola ha vinto due premi Oscar: Miglior attrice a Frances McDormand e Miglior attore non protagonista a Sam Rockwell; nonché quattro Golden Globe: Miglior film drammatico, Migliore attrice in un film drammatico a Frances McDormand, Miglior attore non protagonista a Sam Rockwell, Migliore sceneggiatura a Martin McDonagh.

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri – Trama

Sono passati mesi e l’omicidio di sua figlia è rimasto irrisolto, così Mildred Hayes (Frances McDormand) decide di smuovere le autorità, commissionando tre manifesti alle porte della sua città – ognuno dei quali grida un messaggio provocatorio e preciso – diretti a William Willoughby (Woody Harrelson) il venerato capo della polizia locale. Quando viene coinvolto anche il suo secondo ufficiale, Dixon (Sam Rockwell), ragazzo immaturo e dal temperamento violento, la battaglia tra Mildred e le forze dell’ordine di Ebbing è dichiaratamente aperta.

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri – Trailer Video

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Genere: Drammatico, Poliziesco

Durata: 2h

Anno: 2017

Paese: USA, UK

Regia: Martin McDonagh

Cast: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes, Peter Dinklage

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera in prima visione tv sul canale Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20 di oggi giovedì 10 Settembre 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano della soap opera tutta italiana, e ambientata a Napoli, Un posto al sole.