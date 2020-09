Florenzi al Psg – Sono ore calde per il futuro di Florenzi che, come riporta Sky Sport, è vicino all’addio alla Serie A: per lui, infatti, è pronta una nuova avventura in Ligue 1 al Paris Saint Germain.

Dalla Spagna alla Francia, dalla Liga alla Ligue 1. Dal Valencia al Psg, dove si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Accordo trovato con la Roma. Il club parigino ha deciso dunque di cogliere al volo questa opportunità di mercato in un ruolo dove aveva bisogno di rinforzi. L’agente del classe 1991, Alessandro Lucci, ha lavorato sotto traccia nei giorni scorsi per trovare l’intesa. Restano da sistemare gli ultimi dettagli.

Nuova avventura quindi per l’esterno dopo il trasferimento al Valencia, a gennaio, per cercare più spazio rispetto a quello concessogli a Roma da Fonseca. La voglia di candidarsi per un posto ad Euro 2020 è tanta e l’opportunità Psg è ghiotta: in Francia, infatti, avrà l’opportunità di misurarsi con grandi campioni e provare anche a realizzare il sogno di vincere la Champions League.

Il giocatore partirà già stasera per Parigi, dove sosterrà le visite mediche e dove firmerà il contratto. Florenzi è pronto per questa nuova avventura dove ad accoglierlo troverà il compagno di Nazionale Marco Verratti. Un’occasione per lui, ma anche per il Psg del ds Leonardo che ha colto l’opportunità di qualità ed esperienza low cost.