I grandi incompresi dello zodiaco: ecco chi sono

Ci sono segni che si sentono incompresi. E probabilmente è vero, nel senso che non è semplice talvolta, cercare di capire cos’abbiano in testa, perché si comportino in un certo modo o cosa li stia spingendo a rispondere con modalità a dir poco brusche. Insomma, sono segni di non facile comprensione, spesso molto sensibili, talvolta un po’ cupi, con una marcata predisposizione a isolarsi dagli altri e, qualche volta, a essere un po’ vittimisti. Vediamo quali sono questi incompresi e perché manifestano tale atteggiamento.

1)Pesci

Il segno è molto sensibile e talora indulge un po’ nel vittimismo, non sentendosi perfettamente compreso dagli altri. Accade, infatti, che il pesci sia estremamente generoso e altruista nei confronti dei suoi cari, ma anche dei suoi amici o colleghi, però si sorprende sempre di non essere ricambiato con la stessa moneta. Anzi, talvolta in tanti approfittano della sua buona predisposizione per scavalcarlo. Essendo anche un ottimo professionista, anche se umile, suscita molte invidie.

2)Cancro

Come il segno precedente, ad esso accomunato dallo stesso elemento e, pertanto, dallo stesso intuito e dalle stesse sensazioni, non si sente compreso, talvolta. In effetti, è così sensibile che sente e percepisce cose che gli altri neppure avvertono, pertanto, talvolta, la mancanza di comprensione, da parte degli altri, nasce proprio da questo. Inoltre il segno è molto permaloso, quindi accade che quello che per gli altri è uno scherzo, per il cancro sia una gravissima offesa.

3)Vergine

Si sente un po’ un genio e forse lo è. E come tutti i geni lamenta il fatto di non essere compreso dagli altri. Una lamentela silenziosa la sua, interiore, condivisa con pochissime persone oppure espressa con il silenzio. Accade talvolta che lo studente del segno avverta di non essere valorizzato dai suoi docenti, di non essere compreso e apprezzato per la sua grande intelligenza, anzi, di essere persino mortificato, talvolta, nel suo talento. Sensazioni spiacevoli, talvolta accentuate, però, dalla sua insicurezza e sensibilità.

4)Capricorno

Il segno dice di non aver bisogno di nessuno, essendo adatto alla solitudine e avendo un ottimo rapporto con se stesso. Ma, spesso, in questo suo chiudersi al mondo, ritiene che gli altri non capiscano le sue qualità, non colgano le sue competenze e la sua grande capacità di fare. Insomma il segno pensa, in fondo, di essere un incompreso, anche a livello sentimentale. Non c’è mai davvero qualcuno – così ragiona tra sé e sé il segno – che riesca a comprendere davvero il suo enorme potenziale di affetto!

5)Toro

Il toro ha una certa tendenza a essere vittimista. E dunque pensa spesso di non essere compreso. Ma, a differenza del capricorno, pensa che sia colpa sua. Attribuisce al suo carattere troppo poco aggressivo i suoi fallimenti, il fatto che gli altri non lo considerino in un certo modo. In realtà, talvolta sono solo sue paure e sue proiezioni mentali, perché, in realtà, il segno ha sempre un ottimo giro di amicizie, contatti professionali, potenziali partner interessati, oltre che a bere un bicchiere di vino in sua compagnia, anche a godere della sua straordinaria sensualità.