I segni più empatici dello zodiaco: sei tra questi?

L’empatia è sicuramente una gran dote, perché permette di comprendere gli altri, le loro sensazioni e assicura, dunque, un feedback positivo. È quella qualità che permette, ad esempio, di avere un buon rapporto con i familiari, con il partner, ma anche con i colleghi di lavoro o un committente.

Dunque essere empatici è un fatto estremamente costruttivo: si tratta di riuscire a cogliere il perché di un determinato comportamento o di afferrare al volo una richiesta, perché c’è una comunicazione efficace, che non va in un’unica direzione, ma è bidirezionale.

L’empatia è quella cosa che agevola, tra l’altro, le attività di volontariato, perché permette di entrare in relazione con l’assistito, anche se a distanza, cogliendone bisogni ed esigenze.

1)Cancro

È sicuramente il segno più empatico dello zodiaco. La sua capacità di comprendere gli altri è sorprendente. Riesce a entrare in connessione con il prossimo, grazie al suo straordinario intuito. Così sarà particolarmente semplice, per il segno, comprendere un momento di tristezza da parte di un suo caro, o un momento di angoscia da parte del partner. Inoltre riesce, in genere, ad avere un rapporto molto maturo con i suoi committenti o con un capo. È un segno flessibile, che si adatta alla situazione – certo, a volte lo fa sbuffando – ed è disposto al dialogo costruttivo, ma anche ad elargire un sorriso per alleggerire la tensione.

2)Pesci

Empatico a modo suo. Non è il tipo di persona che manifesta con baci, abbracci o sentimentalismi il suo affetto per una persona. Ma, come il cancro, possiede uno straordinario intuito ed è molto profondo, pertanto riesce a capire al volo i bisogni e le esigenze di qualcuno. E sa andare incontro a tali manifestazioni. Lo fa, in genere, con atteggiamenti pragmatici. Se il collega è triste non lo abbraccerà, ma gli porterà un caffè, per fare un esempio pratico. E lo ascolterà, offrendogli una mano a completare il suo lavoro.

3)Sagittario

Il segno del sagittario è dotato di una straordinaria empatia, grazie al suo intuito ma anche alla sua capacità di tenere in piedi una comunicazione di tipo assertivo, costruttivo, anche in situazioni di tensione. Anzi, è proprio in questi contesti che dà il meglio di sé. Perché riesce, sì, a comprendere e accogliere i bisogni, ma anche a essere determinato e a far comprendere che ha in mano la situazione. È il caso del mediatore o, anche del volontario che opera in contesti caratterizzati da potenziali conflitti sociali. In un centro d’accoglienza per vulnerabili, il sagittario sa tenere il polso della situazione, ma sa fare in modo che un’eventuale polemica non degeneri, proprio grazie alla sua empatia ed assertività.

4)Acquario

Il segno viene a volte accusato, da chi non lo conosce bene, di essere molto freddo e distante. Ma così non è. L’acquario è sensibile e creativo, ma sa mantenere la sua lucidità mentale in ogni situazione. Non è, quindi, emotivo. Anzi, spesso sembra addirittura indifferente. Ma proprio questo lo aiuta a gestire un determinato conflitto in maniera empatica evitando il coinvolgimento personale. Al di là dell’aspetto professionale, è molto empatico anche con gli amici, nei cui confronti nutre sentimenti profondi e sinceri, con una grande capacità di coglierne segni di disagio e tristezza.