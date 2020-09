Sempre menzionata nei tg, poco frequentata dal…vivo dai telespettatori. Sicuramente la borsa di Milano, che è di base proprio a Piazza Affari, è diventata anche una sorta di meta turistica per quanti si appassionano al mondo della finanza e dell’economia, così come per chi frequenta la zona meneghina per la prima volta. Certo, non è un’attrazione turistica come il Duomo, ma sicuramente la borsa di Milano diventa praticamente una curiosità da vedere per il clima che si respira intorno.

Milano ingloba tutto

La borsa di Milano in realtà è…la Borsa italiana. La nomenclatura infatti è questa, per la società che si occupa praticamente di tutto il funzionamento nonché della gestione meramente tecnica dell’intero comparto italiano: quì si decidano i destini, giorno dopo giorno, dei titoli nostrani.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

La “borsa italiana” è nata nel 1997 con l’omonima società privata che ha preso tutti i galloni ed è riuscita così a stabilizzarsi nella sede milanese, accorpando tutte le borse che c’erano in Italia in un unico comparto (oltre Milano, erano presenti le borse di Palermo, Firenze, Bologna, Torino, Genova, Trieste, Roma, Venezia e Napoli), operativo dal gennaio dell’anno successivo, dunque da inizio 1998. Comprare, vendere, valutare i titoli, vedere dove…rifilare qualche pacco o rilanciare la propria azienda passa praticamente da quì, con i destini dell’economia italiana inglobati a Milano ormai da ventidue anni.

La borsa di Milano nel corso del tempo

La borsa di Milano ha avuto varie avventure e peripezie, un percorso quasi burrascoso che ha attraversato la storia dell’economia, legandola con i destini dell’Italia, addirittura nel corso dei secoli.

I primi tentativi di borsa a Milano non sono proprio recentissimi e si possono praticamente trovare anche sui libri di storia del quarto superiore: era il 1808 quando fu istituita la borsa di commercio dal vicerè del Regno d’Italia Eugenio di Beauharnais. Giusto per capire la portata di tale livello, i primi tentativi di borsa sembravano già evoluti per l’epoca. Ovviamente non c’era la possibilità di vedere l’andamento dei titoli in tempo reale, ma le contrattazioni avevano qualcosa di moderno per il periodo storico.

Cosa è rimasto immutato?

Sicuramente uno dei punti in comuni degli ultimi…duecento anni è il contrattare valute, merci e prodotti, che oggi come allora sono il pezzo forte praticamente della borsa di Milano.

Rispetto a un tempo, sono cambiate le valutazioni e le modalità di acquisto/cessione, ma sicuramente è immutata la voglia per tutti i broker di mettersi all’opera e cercare la fortuna nella sede della borsa ora italiana a tutto tondo.