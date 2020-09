Morata alla Juventus – Continua il casting in casa bianconera per cercare la nuova punta titolare da regalare ad Andrea Pirlo. Nonostante la presenza in rosa di Gonzalo Higuain (dichiarato partente dallo stesso allenatore) i bianconeri stanno cercando da settimane un attaccante funzionale agli schemi di gioco del nuovo allenatore.

Il nome, in cima alla lista dei desideri del club, è quello di Edin Dzeko: un affare complicato e sbloccabile solo nel caso in cui Milik vada alla Roma e Under faccia il percorso inverso trasferendosi al Napoli. L’altra opportunità, più allettante, è quella che porta a Luis Suarez: affare reso però più complicato dallo status di extra-comunitario del giocatore del Barcellona.

L’altro nome è quello di Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atletico Madrid piace ad Andrea Pirlo (i due hanno giocato assieme nel biennio in bianconero di Morata), ma anche la strada che porta al suo trasferimento è molto complicata e il prezzo è tutt’altro che abbordabile.

Morata alla Juventus: c’è l’offerta dei bianconeri, ma l’Atletico fa muro

Secondo quanto riportato dall’edizione online odierna del quotidiano spagnolo Marca, la Juventus avrebbe offerto 50 milioni all’Atletico Madrid per accaparrarsi (di nuovo) le prestazioni sportive di Alvaro Morata.

I colchoneros, però, avrebbero rispedito al mittente la proposta bianconera, considerata troppo bassa. Il club biancorosso ha pagato circa 55 milioni di euro al Chelsea per la punta spagnola e quindi ci andrebbe solamente a rimettere con una cessione a quelle cifre.

Inoltre, nel suo contratto, Morata ha una clausola da 150 milioni di euro quindi l’affare, a meno di clamorosi colpi di scena, non andrà in porto. Con l’offerta dunque rifiutata per l’ex Juve e con la pista Edin Dzeko ormai quasi del tutto tramontata, al club di Agnelli non rimane solo che aspettare come si evolverà nei prossimi giorni la situazione Luis Suarez.