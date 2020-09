Mps: convocata per il 4 ottobre l’assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena, Mps è stata convocata per il prossimo 4 Ottobre 2020. In una nota venerdì scorso la banca di Siena scrive: “Facendo seguito al comunicato del 2 settembre 2020 con cui Mps ha reso noto di aver ricevuto il provvedimento autorizzativo finale, da parte della Banca Centrale Europea (Bce) in merito al progetto di scissione parziale non proporzionale di Mps in favore di Amco alla scissione, si comunica che è convocata l’assemblea straordinaria della Banca a Siena per il giorno 4 ottobre 2020 alle ore 10:30, in unica convocazione”.

In particolare, quindi, i soci di Mps dovranno deliberare sul progetto di scissione parziale proporzionale di Mps Capital Services Banca per le imprese S.p.A. in favore di Mps.

Gli altri punti all’ordine del giorno per la convocazione del 4 ottobre c’è l’approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore di AMCO. Infine i soci di Mps dovranno deliberare sulle modifiche statutarie conseguenti al secondo punto.

Mps, prezzo delle azioni

A Piazza Affari l’ultima seduta del 9 settembre ha visto il ritorno agli acquisti anche per Mps. Il titolo della banca Monte dei Paschi di Siena aveva perso un punto e mezzo percentuale nelle ultime due sedute. Ieri, dopo qualche titubanza sull’apertura, il titolo ha recuperato, per poi chiudere con un trascurabile 0%.

Mps e obbligazioni Tier 2

Negli scorsi giorni, la banca Monte dei Paschi di Siena ha emesso delle obbligazioni subordinate Tier 2 per un ammontare di 300 milioni di euro. La tipologia di queste obbligazioni è piuttosto rischiosa: l ‘emittente può infatti decidere di sospendere i pagamenti delle cedole nei casi di grave rischio insolvenza. La scadenza dello strumento è di 10 anni, può essere rimborsato anticipatamente dopo 5 anni e riconosce un tasso fisso all’8,5%. Gli ordini sono stati superiori a 1 miliardo con oltre 120 investitori. L’emissione ha come scadenza il 10 settembre 2030 e la prima data utile di rimborso è il 10 settembre 2025.

L’erogazione di questi bond è uno dei requisiti fondamentali richiesti dalla Banca Centrale Europea per approvare la scissione dei non-performing loans. Le condizioni stabilite dalla BCE per autorizzare piano di cessioni degli Npl (crediti incagliati) sono destinate ad aiutare il governo italiano a trovare un acquirente per la banca. Lo Stato italiano possiede infatti il 68% della Mps dopo il salvataggio avvenuto nel 2017. Sulla base dei termini del salvataggio dell’epoca con le autorità della concorrenza dell’Unione Europea, lo stato deve vendere la sua quota entro la fine del prossimo anno.