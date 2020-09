Nicole Grimaudo – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Nicole Grimaudo sta ottenendo una popolarità sempre più forte sia sul piccolo sia sul grande schermo italiano. L’attrice parteciperà inoltre a Nero a metà 2, dove la vedremo come new entry.

Sono trascorsi molti anni dalla sua partecipazione a Non è la Rai. Un periodo felice per quanto riguarda la carriera, ma con sulle spalle un grande trauma. Nicole Grimaudo in passato ha rivelato di essere stata sul punto di impazzire a soli 14 anni, a causa di un gesto particolare da parte di un coetaneo.

Nicole Grimaudo – Età, marito e figli

Nicole Grimaudo nasce il 22 aprile dell’80 a Caltagirone, la minore di tre sorelle. Nel ’94 deciderà di andarle a trovare a Roma e di partecipare ad un provino per Non è la Rai, ottenendo il suo debutto in tv. Due anni dopo esordisce come attrice in Sorellina e il principe del sogno, poi nel ’98 la troviamo al cinema in Tu ridi dei fratelli Taviani. Seguendo ormai la carriera nel mondo dello spettacolo, Nicole lavora al fianco di Daniele Liotti per la miniserie Il bell’Antonio e sotto la guida di Roman Polanski per il film Amadeus. Dal 2006 interpreta poi la Tenente Giordano nella fiction di successo RIS – Delitti imperfetti.

“Avevo 14 anni, fu un’esperienza vissuta con grande leggerezza e grande stupore”, dice a I Lunatici parlando del suo periodo nel programma di Boncompagni. “Quel programma mi ha fatto capire cosa significasse davvero passare dall’anonimato al successo dal giorno alla notte. Un ragazzo si tatuò il mio nome in testa, io rimasi scioccata. A 14 anni una cosa del genere rischia di farti impazzire”, aggiunge. Grazie al sostegno della sua famiglia, l’attrice è riuscita a risolvere il problema e a superare tutto. Alcuni anni fa ha iniziato inoltre una relazione con un giornalista della Rai, Francesco, che nel 2014 l’ha fatta diventare mamma di Pietro.