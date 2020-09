Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 10 al 16 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 10 al 16 settembre 2020. Quali preziosi consigli riserverà il famoso astrologo statunitense ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Come sostiene l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana avrai molta forza di volontà e voglia di cambiare. Presto sarai pronto per vivere una profonda trasformazione, determinato nel perseguirla.

Toro

Nei prossimi giorni avrai diversi momenti in cui sarai nel flusso, ossia talmente immerso e concentrato in ciò che stai facendo da dimenticarti del resto. L’ideale sarebbe, se accadesse mentre stai vivendo un momento d’amore o un’attività meditativa.

Gemelli

Dovresti reinventare il tuo passato, la tua vita in modo da darle delle svolte più positive. Prova a rielaborare i tuoi ricordi, rendili più felici, affinché la tua vita prenda naturalmente una direzione più gioiosa.

Cancro

Durante le prossime giornate sarai un più forte e riuscirai a mettere fino alla tua tendenza a mentire a te stesso, ad auto sabotarti. Deciderai di affrontare la vita in modo più onesto e coraggioso!

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana, se lo chiederai in modo chiaro, potrai ricevere una serie di benedizioni. Potrai vivere esplosioni di gioia senza un motivo apparente, potrai avere un’intuizione preziosa per migliorare le tue finanze oppure potrai ricevere un saluto affettuoso da chi credevi ce l’avesse con te!

Vergine

Dovresti darti dei permessi che ti aiuterebbero a diventare chi vuoi essere. Per esempio potresti darti il permesso di essere diverso, di liberarti di regole rigide e convenzioni limitanti, di accogliere anche l’incertezza e via dicendo.

Bilancia

Nei prossimi giorni la vita ti apparirà squisitamente misteriosa. Alcuni aspetti potrebbero sembrarti oscuri e minacciosi, mentre altri si riveleranno magici e sorprendenti. Non dovrai preoccuparti troppo, perché come sosteneva Schopenhauer: “Meno le persone sono intelligenti, meno pensano che l’esistenza sia misteriosa”.

Scorpione

Dovresti fare attenzioni a non cedere alla lusinghe e alle tentazioni di influenze diaboliche. Se all’inizio sembreranno attraenti, a lungo andare produrranno effetti negativi. Avrai a disposizione forze più benevoli a un prezzo decisamente più vantaggioso!

Sagittario

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti riconoscere i tuoi meriti, i tuoi successi fino in fondo. Sarà fondamentale per poter esprimere al massimo le tue qualità.

Capricorno

Nei prossimi giorni dovresti raccogliere tutta la tua audacia e la tua ingegnosità per diventare pienamente te stesso. La versione più autentica di te. Stai attraversando una fase della tua vita in cui sarà possibile farlo.

Acquario

Le prossime settimane saranno il momento ideale per costruire un legame intimo e profondo con Dio, anziché farlo con un’istituzione, come la chiesa, con un’idea stereotipata della divinità. Potrai adottare questo principio per ogni settore della tua vita: vivrai meglio se rinuncerai a intermediari.

Pesci

Nei prossimi giorni dovresti fare un lavoro di ribilanciamento: quali aspetti della tua vita hanno troppa energia e quali meno? Quali situazioni eccessive, sbilanciate dovresti rimettere a posto?