Pace fiscale, prossimo step il 15 ottobre

Quello di pace fiscale è un termine che in questo 2020 sta scalzando praticamente la “hit parade” nel campo economico. Non è un termine bellico e sicuramente non tratta di argomenti storici, non c’è nessuna guerra fredda in mezzo… a meno che non parliamo delle storiche e molto più metaforiche guerre tra i contribuenti e l’agenzia dell’entrate. Fermo restando come le tasse devono essere pagate e non evase, per quanti impossibilitati – considerando il bruttissimo momento storico – lo stato italiano ha messo a disposizione uno strumento intelligente per poter ovviare al dovere di ogni cittadino. C’è ancora molto da fare con novità all’orizzonte.

Il diritto di pagare e il dovere di fare la pace fiscale

Fare la pace fiscale è necessario per mantenere vivo il rapporto tra il contribuente e il fisco con una serie di misure necessarie per consentire la regolarizzazione della propria posizione con il Fisco, ovviamente versando le imposte ma, allo stesso tempo, evitando sanzioni, interessi e messe in mora. Sicuramente uno strumento necessario sia per lo Stato, per rientrare delle cifre che gli spettano, così come per il contribuente che dimostra, in questo modo, la sua buona volontà nel pagare e dunque di mettersi in regola e non ricadere poi nel registro dei cattivi pagatori, una vera mannaia.

Allo studio alcune novità

Ovviamente il settore riguardante la pace fiscale è sempre in costante espansione ed aggiornamento. Allo studio, infatti, alcune misure nuove per poter beneficiare di sconti e agevolazioni sui debiti accumulati nei riguardi dello stato italiano. Il tutto servirebbe per salvare ben nove milioni di contribuenti italiani in difficoltà, secondo un recente studio. Il prossimo step, cui guardano praticamente tutti con una sorta di terrore implicito, è quello datato al 15 ottobre, con la scadenza della moratoria delle cartelle esattoriali decisa durante l’emergenza Covid, che serviva chiaramente a rendere meno gravoso il fardello dovuto al momento economicamente più triste degli ultimi settant’anni.

Cosa succederà prossimamente?

Quella del 15 ottobre è dunque una data da cerchiare per quanti hanno e avranno problemi in materia, dunque la pace fiscale potrebbe essere notevolmente prorogata e adeguata in quanto le esigenze degli italiani non sono cambiate per il meglio. Seppur vero che è partito il comparto lavorativo, ma in molti tra i lavoratori sono praticamente in odor di licenziamento in quanto i costi aziendali si sono accavallati. Serve una pace fiscale, dunque, ancora più incisiva e vicina ai bisogni della gente.