Ricetta fettuccine tartufate: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vedremo come si prepara un primo piatto molto semplice, ma anche molto elegante e raffinato. Si sa, tutto ciò che viene impreziosito con il tartufo diventa subito raffinato. La ricetta che vi proponiamo oggi è un primo piatto, le fettuccine tartufate, che si preparano in poco tempo e con pochi ingredienti.

Fettuccine tartufate – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Fettuccine all’uovo 250 g

Tartufo nero 80 g

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine d’oliva 50 g

Sale fino q.b.

Burro 40 g

Fettuccine tartufate – Preparazione

Per preparare le fettuccine tartufate, cominciate con la pulizia del tartufo. Sciacquatelo accuratamente sotto il getto dell’acqua fredda per eliminare l’eccesso di terra, poi spazzolatelo con un pennellino semiduro o una spazzola per rimuovere ogni traccia di impurità e asciugatelo con cura prima di affettarlo, posizionandolo su un tagliere.

Affettate il tartufo a lamelle molto sottili con l’apposito taglia tartufi e tenetele da parte. In una padella scaldate l’olio insieme al burro e sciogliete quest’ultimo a fuoco dolce.

Mondate lo spicchio d’aglio e lasciatelo imbiondire nella padella con l’olio e il burro fuso per pochi minuti. Quindi rimuovetelo con una forchetta, spegnete il fuoco e aggiungete le scaglie di tartufo precedentemente affettate. Tenetene da parte qualcuna per la decorazione finale del piatto.

Lasciate insaporire il condimento a fuoco spento mescolando delicatamente le scaglie di tartufo e nel frattempo cuocete le fettuccine all’uovo in abbondante acqua salata. Scolatele al dente e tuffatele nel condimento a base di tartufo quindi mescolate accuratamente aggiungendo, se occorre, dell’acqua di cottura della pasta per legare. Servite il piatto con abbondante scaglie di tartufo nero.

Fettuccine tartufate – Consigli utili

Il tartufo è un ingrediente molto delicato. E’ possibile conservarlo in luogo fresco e per un breve periodo, massimo 7-8 giorni, avvolto in una garza traspirante e chiuso in un barattolo di vetro. Prima di gustare il tartufo assicuratevi di pulirlo bene da ogni traccia di terra, sciacquandolo moderatamente e adoperando una spazzola o un pennellino a setole semidure.