Ricetta pollo alla Norma: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo un secondo piatto golosissimo, il pollo alla Norma. Si tratta di un’insolita variante del primo piatto siciliano, la pasta alla Norma, celebre per il suo sugo succulento a base di pomodoro e melanzane fritte, il tutto impreziosito con la tipica ricotta salata dal gusto inconfondibile.

Pollo alla Norma – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono consigliati per 4 persone.

Petto di pollo 850 g

Melanzane 550 g

Ricotta salata 50 g

Pomodori pelati 800 g

Basilico 5 foglie

Aglio 1 spicchio

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Farina 00 q.b.

Per friggere:

Olio di semi di arachide q.b.

Pollo alla Norma – Preparazione

Per realizzare il pollo alla Norma per prima cosa tagliate a cubetti il petto di pollo, quindi infarinatelo, eliminando poi la farina in eccesso setacciando con un colino.

Scaldate un filo di olio in un tegame, aggiungete i bocconcini di pollo infarinati e fateli rosolare per 4-5 minuti da tutti i lati.

Teneteli da parte e nello stesso tegame aggiungete uno spicchio di aglio e un filo d’olio.

Versate i pelati, schiacciateli con una forchetta, insaporite con le foglie di basilico.

Coprite con il coperchio e cuocete a fuoco basso per 30 minuti. Intanto lavate e spuntate le melanzane, poi affettatele dal lato lungo e tagliatele a strisce prima da un verso e poi dall’altro, così da ricavare dei dadini di circa 1 cm.

Scaldate in un pentolino l’olio di semi e quando avrà raggiunto i 170° immergete i dadini di melanzane. Cuocete per pochi minuti finché non saranno dorati, quindi scolateli.

Adagiateli su un vassoio rivestito con carta assorbente o per fritti. Trascorsi i 30 minuti di cottura del sugo, eliminate l’aglio e aggiungete i bocconcini di pollo, salate e pepate e cuocete per altri 10-15 minuti a fuoco basso e senza coperchio.

Spegnete il fuoco e unite anche le melanzane fritte, grattugiate la ricotta salata e mescolate per insaporire, il vostro petto di pollo è pronto per essere servito.

Pollo alla Norma – Consigli utili

Se preferite potete preparare il sugo anche il giorno prima, mentre per il pollo è consigliabile cuocerlo al momento. Una volta cotto il tutto potete conservare in frigorifero per 1-2 giorni al massimo in un contenitore ermetico. Per una variante più sfiziosa, se vi piacciono potete utilizzare dei pomodorini ciliegino freschi al posto dei pelati.