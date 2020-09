Calciomercato Genoa – Giornata di visite mediche oggi in casa Genoa, perché è arrivato Miha Zajc: nuovo rinforzo in attacco per la squadra di Rolando Maran, tornato in Italia dopo l’esperienza con il Fenerbahce. Classe ‘94, sloveno, Zajc ha giocato dal 2017 al 2019 nell’Empoli.

Dopo il ritorno di Perin, il nuovo contratto firmato da Mattia Destro e l’ufficialità di Cyzborra, il fantasista è pronto a diventare il quarto rinforzo di questa sessione estiva di mercato dei rossoblù. Prestito con diritto fissato a 3 milioni la formula dell’operazione per Zajc.

La squadra di Preziosi è vicina anche ad un acquisto in difesa: si tratta di Karsdorp, cercato anche dall’Atalanta, per il quale i rossoblù sarebbero pronti a chiudere con la formula del prestito, con obbligo di riscatto (a 7 milioni) legato al numero di presenze del giocatore. Anche in questo caso l’operazione è sempre più vicina alla chiusura. Non solo l’ex Roma perché per la corsia sinistra, invece, si valuta l’acquisto di Rose dal Tottenham.

Il Genoa è scatenato sul mercato: oltre a difesa e centrocampo si punta a rinforzare anche il reparto avanzato. Imbastito con il Verona lo scambio per portare Stepinski in rossoblù e Favilli pronto a fare il percorso inverso. Tanti affari e trattative per un Genoa che punta a vivere una stagione da protagonista in Serie A cercando la salvezza il prima possibile.