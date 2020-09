Calciomercato Juventus – Affari e trattative 11 settembre. Arrivato l’accordo per l’addio di Gonzalo Higuain: l’argentino non peserà più sul monte ingaggi bianconero. Ora bisogna capire cosa fare per la punta: per Suarez ci potrebbe volere molto tempo, ma la Juve è disposta ad accettare. Serve quindi un’alternativa valida da prendere più rapidamente dell’uruguaiano.

Calciomercato Juventus – Affari e trattative 11 settembre

È arrivato nella giornata di ieri l’accordo con Gonzalo Higuain per la buonauscita e la rescissione del suo contratto con la Juventus. Non sono emersi grossi particolari, ma a breve Higuain potrà firmare il suo nuovo contratto con l’Inter Miami che gli garantirà lo stesso ingaggio (7.5 milioni) per altre due stagioni fino al 2022. Liberato così lo spazio in rosa e nel monte ingaggi, adesso serve accelerare per la punta. E per Luìs Suarez lo scoglio dell’iter burocratico, particolarmente incerto nella tempistica, non aiuta. Tanto più che ormai da due giorni si parla di un uruguaiano non pienamente convinto dell’ipotesi bianconera e tentato dal passaggio all’Atletico Madrid, che pure cerca un attaccante di spessore. L’addio al Barça è certo, mentre sulle preferenze del giocatore ci sono versioni contrastanti tra Italia e Spagna: ognuno tira acqua al proprio mulino.

Per Suarez la Juventus sarebbe disposta ad aspettare anche oltre il 5 ottobre, quando il calciatore sarà acquistabile solo da svincolato, in seguito alla rescissione con il Barça. Una opzione che consentirebbe di tenere viva la traccia anche se il passaporto arrivasse dopo la fine del mercato. Nel frattempo la Juventus si sarebbe tutelata con un sondaggio per Olivier Giroud, 33enne del Chelsea chiaramente sopravanzato nelle gerarchie dall’arrivo di Timo Werner. Potrebbe essere sia il “nome” che il vice: si vedrà. Nel frattempo resta sempre vivo il nome di Moise Kean, per il quale però l’Everton ha rifiutato la proposta del prestito secco: vuole una opzione di riscatto a favore dei bianconeri.