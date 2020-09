Calciomercato Milan – Affari e trattative 11 settembre. Nessuna novità di rilievo nelle ultime ore se non quella che con il passaggio a titolo definitivo di André Silva all’Eintrach di Francoforte è questione di ore per il riscatto ufficiale di Ante Rebic. Il croato diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Milan anticipando il termine del prestito biennale. Oggi visite mediche e ufficialità per Tatarusanu.

Oggi è il giorno delle visite mediche di Ciprian Tatarusanu: l’estremo difensore le ha già iniziate, pochi minuti fa, alla Clinica della Madonnina. Il portiere romeno è stato acquistato dal Lione per meno di un milione di euro e farà da vice a Gigio Donnarumma per la prossima stagione almeno, in attesa di novità sul rinnovo del portierone rossonero. Sul fronte delle cessioni, il Milan aspetta l’offerta ufficiale del Lione per Paquetà: il club francese ha necessità prima di cedere almeno uno tra Depay e Adelaide per fare spazio nella rosa e nel monte ingaggi.

Ieri sera è diventata ufficiale la cessione a titolo definitivo di André Silva all’Eintracht Francoforte. Il ds ha espresso soddisfazione per l’acquisizione dell’attaccante dal Milan. L’operazione potrebbe rendere più semplice il riscatto definitivo di Ante Rebic, per il quale però l’Eintracht dovrà girare una corposa percentuale alla Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, la trattativa sarebbe già definita e sarà ufficializzata nelle prossime ore. Nel frattempo sfuma definitivamente l’ipotesi Wesley Fofana per la difesa: il giocatore ha accettato l’importante offerta del Leicester e si trasferirà in Premier League.