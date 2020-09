Rose al Genoa – Possibile colpo in entrata del Genoa per l’esterno di sinistra. I rossoblù, infatti, sono vicini a chiudere con il Tottenham per Danny Rose, ormai fuori dai piani di Mourinho per la prossima stagione.

Il futuro di Danny Rose, dunque, potrebbe essere in Italia. Il terzino del Tottenham piace tanto al Genoa, che dopo Czyborra vorrebbe piazzare un altro colpo per la fascia sinistra. Il difensore classe ’90 ha vestito la maglia del West Ham nella seconda parte della scorsa stagione e adesso è tornato agli Spurs. Con Mourinho, però, non ha mai avuto un buon rapporto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Lo Special One durante la conferenza alla vigilia della prima sfida di Premier con l’Everton ha parlato anche del possibile addio di Rose: “Se il Genoa lo prendesse penso che avrebbe un buon giocatore a disposizione. Noi abbiamo Ben Davies e Ryan Sessegnon. Un investimento che vogliamo migliorare, quindi sarà dura per lui. Se va al Genoa e in Serie A, per lui sarebbe ottimo”.

Mourinho ha quindi aperto all’ipotesi Genoa per Danny Rose. Il club di Preziosi ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore inglese ma l’operazione sarà tutt’altro che semplice.