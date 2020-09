Calciomercato Serie A – Affari e trattative 11 settembre – Addio Higuain – Papu Gomez resta

Il calciomercato Serie A si appresta a dire addio in modo definitivo a Gonzalo Higuain, il quale sta per trasferirsi negli USA, mentre il Papu Gomez ha declinato l’offerta milionaria araba per restare a Bergamo. Gli affari e le trattative sono sempre in movimento e le prossime ore dovrebbero segnare altri sviluppi importantissimi per le squadre di Serie A.

Addio Higuain

La Juventus saluta Gonzalo Higuain. In volo per gli Stati Uniti, intesa totale con l’Inter Miami, ieri il Pipita non si è allenato con la squadra e il fratello Nicolas, a Torino, ha trovato l’intesa con la società. Il giocatore vola ora direzione States per mettere nero su bianco con la società di David Beckham. Dalla Juventus avrà una buonuscita di poco inferiore ai 4 milioni di euro, ovvero leggermente superiore alla metà dell’ingaggio che gli sarebbe spettato per questa stagione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Saluta Florenzi: va al PSG

La Roma saluta Alessandro Florenzi che è a un passo dal Paris Saint-Germain. Un’accelerata a sorpresa e un affare pronto per essere definito. La Roma è pronta per far partire l’esterno che diventerà un giocatore di Thomas Tuchel in prestito oneroso con diritto di riscatto. Giornata di incontri, l’esterno destro è pronto a volare a Parigi per firmare coi transalpini.

Godin verso Cagliari, Inter su Acerbi

Con la possibile partenza di Diego Godin in direzione Cagliari, i nerazzurri stanno lavorando su più fronti. Il nome al vaglio della dirigenza è quello di Francesco Acerbi. Ancora nessun contatto con la Lazio o con l’entourage, ma una volta definita la partenza di Godin l’Inter potrebbe attivare i contatti per il calciatore biancoceleste. Il futuro di Acerbi è ancora da scrivere perché a breve si terrà un incontro tra il suo entourage e la Lazio in cui il punto focale sarà il futuro a Roma.

Lazio: tutto fatto per Muriqi, parte Bastos

Lazio tutto fatto con Vedat Muriqi ma il kosovaro potrebbe arrivare la prossima settimana, allungando i tempi. Via intanto Bastos: in fase di definizione il passaggio dell’angolano all’Istanbul Basaksehir.

Il Papu Gomez dice no ai milioni

Un’offerta irrinunciabile. Quindici milioni all’Atalanta, al Papu Gomez un biennale da 7 milioni annui con opzione per il terzo anno. L’amore per Bergamo e alcune valutazioni personali però hanno avuto la meglio sulla proposta milionaria rinunciando al trasferimento all’Al Nassr.

Le altre notizie

Giacomo Bonaventura è ufficialmente un calciatore della Fiorentina. Riccardo Sottil si trasferisce invece al Cagliari. Il Genoa ha definito per il ritorno in Italia di Miha Zajc, dal Fenerbahce: prestito con diritto di riscatto a 3 milioni.