Carta prepagata Banca MPS: costi e come attivarla

Per richiedere una carta prepagata presso la banca dei monti dei paschi di Siena bisogna seguire una semplice e breve procedura.

Prima però analizziamo quali sono le offerte disponibili e cosa ci offre. Al momento è possibile richiedere le seguenti carte prepagate della Banca MPS:

MPS spider

Krystal Best

Maxi Widiba

Iniziamo ad analizzarle e vedere nello specifico i costi e le modalità di attivazione carta per carta.

Carta prepagata MPS Spider

L’opzione più gettonata risulta essere sicuramente questa.

La carta prepagata MPS spider si caratterizza per le sue innumerevoli funzionalità dando al cliente le stesse opportunità di chi possiede un conto bancario. Sarete forniti di IBAN e potrete svolgere varie funzioni quali: prelevare contanti ed effettuare acquisti sia online che nei negozi, trasferire fondi, pagare le bollette e programmare anche l’accredito dello stipendio.

Modalità di attivazione

Per richiedere e attivare la carta potrete tranquillamente recarvi presso una filiale della Banca MPS e procedere. Si attiverà automaticamente alla prima ricarica che potrete fare sia presso qualsiasi filiale, oppure online o anche tramite sportelli ATM.

Costi

Per quanto riguarda i costi, possiamo subito dire che la carta prepagata MPS spider non presenta nessun costo di emissione ma un canone annuo pari a 10 euro.

A differenza di molte altre carte prepagate potrete prelevare i vostri e pagare le vostre bollette (sia online che ai vari sportelli) gratuitamente. Ogni ricarica invece ha il costo di 1 euro salvo i casi in cui non venga ricaricata tramite un’altra carta.

Carta prepagata Mps Krystal Best

Passando invece alla seconda opzione disponibile, la carta Krystal Best può essere richiesta sia da coloro che non risultano essere clienti della banca sia dai minori. Valida in tutto il mondo è una soluzione alquanto ottimale per chi desidera viaggiare in serenità.

Modalità di attivazione e costi della carta

Le modalità di attivazione risultano essere uguali alla precedente: vi basterà presentarvi direttamente alla Banca MPS e richiedere la carta. Potrete inoltre ricaricarla comodamente sia da casa online tramite il paskey internet oppure tramite gli sportelli ATM.

Per quanto riguarda i costi, la carta prepagata Krystal presenta un costo di emissione pari a 12 euro e la prima ricarica a costo zero.

Per le seguenti invece segnaliamo i seguenti prezzi:

-ricarica da sportello tramite contanti o con addebito su conto: 2,50 euro

-ricarica da ATM: 1,50 euro

-prelievo fuori dal circuito MPS in area: 2,10 euro

-prelievo fuori dal circuito MPS in area exta: 4 euro

-servizio di home banking: gratuito.

Carta prepagata Maxi Widiba

Infine, vi presentiamo la carta prepagata Maxi della banca online Widiba, appartenente a MPS.

Pensato per accontentare le esigenze di vari clienti è consigliato soprattutto per i giovani che desiderano avere costi contenuti e per chi effettua periodicamente acquisti online

Come richiedere la carta prepagata Maxi?

Prima di fare richiesta bisogna essere titolari di un conto corrente Widiba ed aver compiuto la maggior età.

Se siete già clienti di Widiba vi basterà richiederla online: entrate nel vostro profilo e selezionate la voce “richiesta carte”.

Costi di attivazioni

Come accennato sopra, la carta Widiba non presenta elevati costi di attivazione e presenta solamente un canone annuo pari a 10 euro. È valida per 3 anni e alla scadenza potrà essere richiesta senza ulteriori costi aggiuntivi.

I prelievi sono gratuiti (solamente presso gli sportelli ATM della Banca MPS) mentre le ricariche hanno un costo aggiuntivo di 1 euro.