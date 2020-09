Classifica e oroscopo sabato 12 settembre 2020: il Sagittario traboccante di vitalità, calo fisico per il Capricorno

By

Ecco l’oroscopo di sabato 12 settembre 2020 e la classifica del giorno. La settimana è scivolata via e siamo arrivati a un nuovo weekend. La Luna nel Cancro stimolerà lo Scorpione, i Pesci e il Cancro a vivere, senza sensi di colpa, la propria emotività. Mercurio nel segno della Bilancia offrirà nuove opportunità professionali a Gemelli e Acquario. Chi sarà baciato dalla fortuna durante questo weekend? Se vuoi scoprirlo, leggi l’oroscopo di sabato 12 settembre 2020 con la classifica dei segni.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di sabato dovresti concederti dello spazio di puro divertimento. Il buonumore aiuta a superare con più efficacia i problemi e rende tutto più chiaro. La giornata promette bene.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Toro

Quattro stelle. Sarai energico, vitale e desideroso di metterti in gioco! In questa giornata potresti rivedere alcuni giudizi che hai espresso su determinate persone e il tuo atteggiamento nei loro confronti.

Gemelli

Tre stelle. Se resterai concentrato e produttivo, se gestirai bene le circostanze, potrai sbarazzarti di alcuni problemi passati che hanno contribuito a creare tensione in famiglia. Prova a mantenere la calma, anche sotto pressione.

Cancro

Due stelle. Dovresti staccare mentalmente dalle preoccupazioni quotidiane e ricaricare le tue batterie. Così facendo, sarai in grado di lavorare in modo più efficace e di raggiungere i traguardi che ti sei prefissato.

Leone

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di sabato sarai traboccante di energia e vitalità. Avrai la sensazione di poter realizzare tutto ciò che vorrai. Per riuscirci, però, dovresti ricordarti che è necessario anche riposare e ritagliarsi del tempo libero.

Vergine

Tre stelle. Nell’aria ci sarà una tensione che si taglierà con un coltello! In questo sabato sarai molto sotto pressione a causa di troppi doveri e responsabilità accumulatesi nel tempo. Dovresti elaborare un piano di azione per facilitare le mosse da fare e non farti travolgere!

Bilancia

Tre stelle. Nel corso della giornata potrebbero nascere tensioni in famiglia o con qualche amico: fai molta attenzione! È il momento più adatto per rivedere le tue ultime scelte e i tuoi programmi. Fare questo ti aiuterà a mantenere la rotta e raggiungere i tuoi traguardi. Conosci le tue capacità: fidati di te stesso e procedi lungo la strada!

Scorpione

Due stelle. Le ultime settimane sono state molto faticose. Finché non avrai chiuso ogni attività rimasta in sospeso, non dovresti cominciare nuovi progetti, altrimenti finirai con il perdere il controllo! Prima di prendere una decisione o di reagire a qualcosa, conta fino a tre.

Sagittario

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di sabato l’umore sarà alle stelle, sarai libero da insicurezze e timori di ogni tipo. Sarà la giornata ideale per concederti una pausa e uscire con amici e partner. Staccare la spina per un giorno ti farà bene!

Capricorno

Due stelle. Sarai piuttosto stanco e provato dai molti problemi che si sono accumulati nel corso del tempo, rendendo più pesante il tuo animo. Dovresti fare del tuo meglio per risollevare l’muore, per sbarazzarti di tutto questo pessimismo. Se ti sembra di muoverti nella confusione, dovresti chiedere aiuto a chi ti vuole bene.

Acquario

Tre stelle. Sarai sopraffatto dagli impegni e dai tuoi doveri. Cerca di mantenere la calma o potresti fare o dire qualcosa di cui poi ti pentiresti! Le finanze richiedono una gestione più attenta.

Pesci

Cinque stelle. Si prospetta un sabato molto interessante. Avrai stelle generose, desiderose di metterti di fronte le tue reali potenzialità. Scoprirai di saper fare molte più cose di quanto immaginassi! La tua autostima salirà a livelli impensabili!