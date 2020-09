Consigli per il Fantacalcio – Ecco i tre attaccanti super top da prendere all’asta

Ecco il momento atteso di ogni asta del Fantacalcio, quello in cui ogni fantallenatore cerca di accaparrarsi uno dei super top del reparto. Quello per l’acquisto di un attaccante di questo tipo è, senza dubbio, l’investimento più importante dell’intera asta. Spesso si dice che il Fantacalcio si vince con gli attaccanti, e in parte è assolutamente vero.

Per avere buone possibilità di prendere almeno uno dei nomi che andremo a vedere, è fondamentale arrivare a questo momento con un buon gruzzoletto da parte. Per questi super top infatti, a seconda delle leghe, si può arrivare a spendere fino al 40-45% dell’intero budget. Se quindi siamo determinati, sin da subito, ad avere un attaccante di questo livello in rosa, è necessario risparmiare negli altri reparti (investendo in titolari low cost e scommesse).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Ecco chi sono i tre attaccanti super top da avere al prossimo Fantacalcio.

Ciro Immobile

L’attaccante della Lazio sarà sicuramente tra i giocatori più ambiti da tutti i fantallenatori. Immobile la scorsa stagione ha collezionato 37 presenze, realizzando 36 gol e servendo 7 assist ai compagni (fantamedia 9,47). È il perno offensivo della Lazio, quest’anno potrebbe rifiatare un po’ in vista della Champions League, ma dubitiamo salti qualche partita.

Cristiano Ronaldo

Il portoghese della Juventus, da quando è arrivato in Italia, è uno dei pezzi pregiati di ogni Fantacalcio. La scorsa stagione ha collezionato 31 reti e 3 assist, trascinando i bianconeri alla vittoria del titolo. Il cambio di allenatore non inciderà in nessun modo sul suo rendimento, infatti oltre a essere il goleador della squadra è anche rigorista e specialista sui calci piazzati. Anche lui, nonostante la Champions League, scenderà in campo regolarmente.

Romelu Lukaku

Arrivato con un po’ di scetticismo dal Manchester United, Lukaku è entrato nei sogni di tutti i fantallenatori. Nel suo primo campionato di Serie A, il belga ha messo a segno 23 gol e 1 assist, ma bisogna ricordare che ha riposato verso la fine per gli impegni di Europa League. Per Lukaku, probabilmente, si spenderà leggermente meno rispetto agli altri due, ma si resta vicini a una cifra intorno al 40% del budget. La sensazione è che quest’anno possa migliorare il proprio bottino in campionato, magari battendo qualche rigore in più.