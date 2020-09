Consigli per il Fantacalcio – Ecco le probabili formazioni della Serie A

Ecco come scenderebbero in campo, a oggi, le venti squadre di Serie A. Ovviamente come sappiamo il mercato è nel pieno delle operazioni e, senza dubbio, tante cose ancora cambieranno. Diamo uno sguardo alle attuali formazioni in vista della nostra asta del Fantacalcio.

Atalanta

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer; De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. (All. Gasperini)

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Ballottaggi: Djimsiti/Romero; Palomino/Caldara; Malinovskyi/Pasalic (possibilità di cetrocampo a 5); Malinovskyi/Miranchuk; Zapata/Muriel.

Benevento

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Viola; Caprari, Sau, Lapadula. (All. Inzaghi F.)

Ballottaggi: Maggio/Foulon; Viola/Hetemaj; Ionita/Hetemaj; Sau/Insigne; Lapadula/Moncini.

Bologna

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. (All. Mihajlovic)

Ballottaggi: Bani/Mbaye (Tomiyasu centrale); Dijks/Denswil; Dominguez/Schouten; Dominguez/Poli; Sansone/Palacio (Barrow largo sulla sinistra d’attacco).

Cagliari

Probabile formazione (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Nández, Marin, Rog; Pereiro, Simeone, Joao Pedro. (All. Di Francesco)

Ballottaggi: Faragò/Zappa; Walukiewicz/Carboni; Ceppitelli/Klavan; Pereiro/Sottil; Simeone/Pavoletti.

Crotone

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Benali, Cigarini, Vulic, Molina; Messias, Simy. (All. Stroppa)

Ballottaggi: Magallan/Cuomo; Cigarini/Crociata (con Benali regista); Molina/Mazzotta; Vulic/Zanellato; Rispoli/Mustacchio.

Fiorentina

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamè. (All. Iachini)

Ballottaggi: Caceres/Igor; Caceres/Lirola (col secondo passaggio al 4-3-3); Pulgar/Bonaventura (con Amrabat regista); Kouamè/Cutrone; Kouamè/Vlahovic.

Genoa

Probabile formazione (4-3-1-2): Perin, Ghiglione, Biraschi, Masiello, Criscito; Sturaro, Schone, Lerager; Cassata; Pandev, Pinamonti. (All. Maran)

Ballottaggi: Ghiglione/Ankersen; Masiello/Zapata; Lerager/Radovanovic (con Shone mezzala); Cassata/Jagiello; Pinamonti/Favilli.

Inter

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. (All. Conte)

Ballottaggi: Bastoni/Kolarov; Young/Candreva (con Hakimi a sinistra); Barella/Gagliardini; Eriksen/Sensi; Lautaro Martinez/Sanchez.

Juventus

Probabile formazione (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Arthur, Bentancur, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Ronaldo. (All. Pirlo)

Ballottaggi: Cuadrado/De Sciglio; De Ligt/Chiellini; Rabiot/Ramsey; Kulusevski/Douglas Costa; Kulusevski/Demiral (passaggio al 3-5-2).

Lazio

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. (Inzaghi S.)

Ballottaggi: Luiz Felipe/Patric; Radu/Bastos; Lucas Leiva/Badelj; Jony/Marusic; Jony/Lukaku.

Milan

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. (All. Pioli)

Ballottaggi: Conti/Calabria; Castillejo/Diaz; Castillejo/Saelemaekers; Tonali/Bennacer; Rebic/Leao.

Napoli

Probabile formazione (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. (All. Gattuso)

Ballottaggi: Ospina/Meret; Manolas/Maksimovic; Demme/Lobotka; Politano/Lozano; Mertens/Osimhen.

Parma

Probabile formazione (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese. (All. Liverani)

Ballottaggi: Darmian/Laurini; Iacoponi/Dermaku; Hernani/Grassi; Brugman/Scozzarella; Inglese/Cornelius.

Roma

Probabile formazione (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Mancini; Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitayran; Dzeko. (All. Fonseca)

Ballottaggi: Cristante/Diawara (passaggio al 4-2-3-1); Cristante/Fazio; Pedro/Perez; Pedro/Kluivert; Mkhitaryan/Perotti.

Sampdoria

Probabile formazione (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Ramirez, Ekdal, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. (All. Ranieri)

Ballottaggi: Tonelli/Colley; Augello/Murru; Ramirez/Depaoli; Gabbiadini/Bonazzoli; Gabbiadini/Damsgaard.

Sassuolo

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. (All. De Zerbi)

Ballottaggi: Toljan/Muldur; Marlon/Chiriches; Ferrari/Ayhan; Obiang/Bourabia; Djuricic/Traorè.

Spezia

Probabile formazione (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Terzi, Ramos; Maggiore, Ricci M., Bartolomei; Mastinu, Galabinov, Gyasi. (All. Italiano)

Ballottaggi: Sala/Ferrer; Bartolomei/Mora; Maggiore/Acampora.

Torino

Probabile formazione (4-3-1-2): Sirigu; Vojdova, Izzo, Nkoulou, Rodriguez; Meitè, Lukic, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti. (All. Giampaolo)

Ballottaggi: Vojvoda/Singo; Izzo/Bremer; Rodriguez/Ansaldi; Verdi/Berenguer; Zaza/Falque.

Udinese

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, Barak, Walace, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. (All. Gotti)

Ballottaggi: Troost Ekong/Becao; Samir/De Maio; Larsen/Molina; Zeegelaar/Ouwejan; Okaka/Nestorovski.

Verona

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; Di Carmine. (All. Juric)

Ballottaggi: Cetin/Empereur; Kumbulla/Magnani; Tameze/Badu; Di Carmine/Stepinski.