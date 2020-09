Cuori puri – Trama, trailer e cast del film su Rai 3

Cuori puri è la proposta di Rai 3 per la sua prima serata di oggi, 11 settembre 2020. Il film verrà trasmesso dalle 21:20 circa ed è diretto da Roberto De Paolis. Si tratta tra l’altro del lavoro d’esordio del regista.

La pellicola risale a tre anni fa e appartiene al genere drammatico. La trama di Cuori puri ruota attorno ad Agnese e Stefano, due ragazzi che presto si innamoreranno e che vivranno un’intensa storia d’amore. Scopriamo gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Cuori puri – La trama

Agnese ha solo diciotto anni e vive con una madre devota. La ragazza sta per fare una promessa di castità nella parrocchia della sua città. Stefano invece ha 25 anni e ha un passato difficile sulle spalle. Lavora come custode di un parcheggio nelle vicinanze di un campo rom e ha bisogno di aiutare la famiglia ad evitare l’imminente sfratto. Quando i due giovani si incontreranno, ne nascerà un sentimento forte che spingerà entrambi a fare delle scelte importanti.

La trama di Cuori puri ci rivela che all’inizio Agnese dovrà lottare contro gli insegnamenti della madre e il timore di Dio. Faticherà ad accettare la nascita dell’attrazione per Stefano, che invece troverà nella ragazza una bellezza mai conosciuta prima di allora. Agnese metterà da parte il suo voto e si concederà al ragazzo? Non sarà semplice per lei riuscire a fare i conti con la decisione di oltrepassare alcuni limiti, tanto che finirà per raccontare alla madre una versione diversa della verità.

Cuori puri – Il cast

Selene Caramazza presta il volto ad Agnese, mentre Simone Liberati sarà Stefano. Il cast di Cuori puri può contare anche sulla presenza di Barbora Bobul’ova, nei panni di Marta, e di Stefano Fresi in quelli di don Luca. Ci saranno anche Edoardo Pesce per il personaggio di Lele e Antonella Attili per quello di Angela. Infine Federico Pacifici interpreterà Ettore e Isabella Delle Monache assumerà i panni di Beatrice.