Donne “acqua e sapone”: ecco a quali segni zodiacali appartengono

Acqua e sapone, si dice. Per intendere un aspetto del tutto naturale. Che non è poco curato, ma è molto semplice. E ci sono donne a cui piace così.

Talvolta, per la verità, è lo stile adottato da chi è sempre perennemente in ritardo, ma talvolta è proprio un modo di essere. Alcune donne non si sentono a proprio agio con il trucco, preferendo un’immagine meno ingessata e più spontanea.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Non è detto che tutte le professioni richiedano il make up o i tacchi. Esistono, fortunatamente per questi segni, delle situazioni in cui si può tranquillamente lavorare in tuta o in pigiama, con il caffè caldo tra le mani e assolutamente struccate: è lo smart working, croce e delizia di chi non ha voglia di uscire di casa.

1)Cancro

Il cancro talvolta è un po’ tra le nuvole, appare spesso distratto, nel suo mondo, sempre preso dalle sue cose. Figuriamoci se ha la voglia e il tempo di truccarsi tutti i giorni. Non è poco curato, è solo molto pigro. Uscirebbe in pigiama, se potesse. Anzi, non uscirebbe affatto. Solo quando ha un’uscita con il suo partner o un appuntamento di lavoro importante si trucca e veste per bene, al punto da essere irriconoscibile agli occhi di chi lo vede tutti i giorni.

2)Acquario

Acqua e sapone, jeans e maglietta: così è l’acquario. Non bada molto all’estetica, salvo qualche occasione importante. E non ha neppure molta voglia di stare davanti allo specchio a truccarsi. Si irrita e perde la pazienza. L’unica ragione valida che trattiene il segno dall’uscire subito di casa sta nei capelli, sempre così difficili da gestire. Ma, per il resto, la semplicità è il suo stile. E le operazioni trucco e abbigliamento richiedono, nel caso del segno, sempre pochissimi minuti. Con grande soddisfazione del suo partner e dei suoi amici.

3)Pesci

Molto curata nell’abbigliamento ma poco incline a truccarsi. Difatti non ne ha bisogno, esprimendo già di suo un notevole fascino. Così la donna pesci si veste sempre in maniera molto elegante e molto glamour, ma con uno stile molto naturale sul viso. Pochissima cipria e un velo di gloss se sta in vena, altrimenti neppure quello. In ogni caso il segno fa già girare la testa di suo, perché possiede un carisma naturale.

4)Ariete

Strano a dirsi, la donna dell’ariete ha sempre uno stile molto sobrio. Ovvero abbigliamento sportivo, o anche elegante, ma sempre molto lineare e senza eccessi e un trucco limitato all’essenziale. Il segno ama mettersi in mostra ma a livello di presenza, intelletto, proposte, non tanto sul lato make up. Da questo punto di vista predilige uno stile minimalista. Qualche gioiello, un po’ di cipria e via.

5)Toro

La donna toro è molto semplice, sia nel modo di vestire che in quello di truccarsi. Si limita all’essenziale. Un po’ per la sua tradizionale lentezza, un po’ perché tende a non essere troppo appariscente. È una donna senza eccessi, che usa toni naturali e che non ama particolarmente mettersi in mostra con il trucco. Il suo stile è estremamente sobrio, prediligendo lo stile acqua e sapone anche sul lavoro, dove si distingue, semmai, per la sua competenza.