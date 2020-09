Donne che amano truccarsi: ecco di quali segni sono

Il trucco è un modo per mettere in risalto la propria bellezza e i propri punti di forza. Non è affatto una maschera, come pensano alcuni, ma è, anzi, un modo per mettere in evidenza i i tratti caratteristici del proprio volto.

Ad esempio, usare l’eye liner sottolinea la profondità dello sguardo, così come il mascara, mentre il fard tende a mettere in primo piano gli zigomi.

Insomma, truccarsi è un’arte. E molte donne la praticano con assiduità, anche nel quotidiano, perché si sentono bene nel farlo. Sul lavoro, poi, è un altro modo per accentuare la propria professionalità e per dare l’idea di essere una donna curata. Che è sempre una buona cartolina da visita nei confronti di un cliente.

1)Bilancia

La donna del segno ama truccarsi e vestirsi per bene. Infatti passa molto tempo davanti allo specchio a usare il giusto trucco in abbinamento all’abbigliamento. Ad esempio con un tailleur scuro rigorosamente rossetto rosso e eye liner, con un pantalone chiaro morbido e casacca verde pastello un tono un po’ più tenue come un gloss sulle labbra e un delicato rosa sugli occhi con un po’ di mascara a definirlo. Insomma, come è nello stile del segno, bellezza e armonia, equilibrio bon ton e raffinatezza.

2)Scorpione

Il segno dà molta importanza all’immagine, tanto che usa truccarsi ogni giorno al lavoro e, ovviamente, nelle sue uscite con gli amici. Anche nell’abbigliamento c’è sempre qualcosa che deve attirare l’attenzione, come la schiena nuda, per esempio. Inoltre ama i colori decisi, che ne mettano in risalto la bellezza e i tratti caratteristici del volto. Il rossetto bordeaux, in tono con la sua passionalità, è quello che più le piace. Ovviamente con smalto gel abbinato. E occhi truccati in stile smokey eyes. Per non passare mai inosservate.

3)Gemelli

Le donne del segno amano truccarsi tutti i giorni. Il make up è molto curato, anche se non particolarmente evidente. Però deve mettere in risalto i tratti del loro viso, soprattutto gli occhi, che sono in genere molto espressivi, strumento con cui amano comunicare. Il segno dà importanza all’aspetto fisico, perché si tratta della prima cartolina da visita che un eventuale cliente o referente nota, quindi cerca di essere sempre molto curato, anche se non appariscente. La donna del segno ama richiamare l’attenzione con dettagli originali e un look glamour.

4)Vergine

Anche se acqua e sapone, la donna del segno ha un naturale fascino, una bellezza autentica, unita a un grande carisma. Però non ama essere troppo “semplice”. Quando è di buon umore si diverte a mostrarsi con un look sofisticato ma non troppo, che metta in evidenza la sua sensualità ma senza esagerare. Ama, insomma, farsi ammirare, ma sempre con eleganza e discrezione.

5)Sagittario

Il segno attira l’attenzione su di sé anche se truccato con molta semplicità. Ma è una semplicità che fa moda, eleganza e tendenza. Il filo di rossetto – in genere un gloss color naturale – dev’essere applicato con molta attenzione. Così la cipria, il fondotinta, l’illuminante devono essere usati in maniera molto sapiente. Insomma, nel suo caso si può dire che il trucco c’è ma non si vede. Oppure si vede appena.