Film Stasera in Tv – Arrival – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Arrival. Produzione statunitense del 2016 per la regia di Denis Villeneuve, con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg nei ruoli principali. Arrival fu presentato il 2 settembre 2016 alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il film ha vinto il Premio Oscar per il miglior montaggio sonoro.

David Rooney di The Hollywood Reporter ha definito il film “un maturo dramma fantascientifico che mantiene la paura e la tensione dando al tempo stesso risonanza ai temi dell’amore e della perdita”.

Arrival – Trama

Louise Banks tiene una lezione universitaria, presto interrotta da un avvenimento straordinario di portata mondiale: dodici astronavi extraterrestri, soprannominate “gusci” da parte dei militari degli Stati Uniti, appaiono contemporaneamente in diversi luoghi della Terra. Non è chiaro il motivo per cui siano arrivate, né se vi sia una logica dietro la scelta dei luoghi dell’atterraggio. In quanto linguista affermata, Louise viene selezionata per far parte di una squadra speciale di esperti, istituita per tentare di comunicare con la specie aliena nel sito di atterraggio del Montana. La donna riceve l’incarico di chiedere agli alieni da dove vengano e quali siano le loro intenzioni. Anche il fisico teorico Ian Donnelly prende parte alla squadra, mentre il comando è affidato al colonnello Weber dell’esercito statunitense.

Arrival – Trailer Video

Arrival – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Arrival

Genere: Fantascienza

Durata: 1h 15m

Anno: 2016

Paese: USA

Regia: Denis Villeneuve

Cast: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg

Arrival – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 11 Settembre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Un turco napoletano.