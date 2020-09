Frasi del buongiorno. Ci apprestiamo oggi a vivere una giornata davvero particolare, come poter dimenticare l’11 settembre. O meglio non si deve dimenticare perché è memoria di un giorno davvero importante. In queste occasioni possiamo approfondire il senso della vita, delle nostre giornate e l’importanza che siamo in grado di dare ai valori in cui crediamo.

Temi come la fratellanza e la tolleranza meritano ancora di essere davvero presi in considerazione partendo dai più piccoli. In questo buongiorno il pensiero è anche alle tante vittime dell’11 settembre e un modo per potersi sentire davvero vicino a qualcuno che magari ha perso un familiare. Condividi una delle frasi del buongiorno che sono state scelte e questo ti permetterà di fare un gesto davvero importante.

Frasi del buongiorno – venerdì – 11 settembre