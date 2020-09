Il Volo, dieci anni insieme – Le canzoni del concerto

Il Volo, dieci anni insieme ritorna in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, 11 settembre 2020. Il concerto dei tre tenori già trasmesso lo scorso anno ritornerà sul piccolo schermo italiano per allietare la serata di tutti i fan.

Saranno tante le canzoni in scaletta per Il Volo, dieci anni insieme. I tre artisti si esibiranno dal Teatro Montecatini e interpreteranno alcuni dei pezzi più noti della loro carriera musicale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Il Volo, dieci anni dopo – Le canzoni

Musica che resta e Grande amore sono solo due dei grandi successi di Piero barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Nel corso della serata, i tre tenori interpreteranno anche numerose cover, andando a toccare il repertorio internazionale e italiano.

Il Mondo (Jimmy Fontana)

Un amore così grande (Claudio Villa)

Granada, Surrender – Torna a Surriento, E penso a te (Lucio Battisti)

She’s Always a Woman (Billie Joel)

No puede ser, Volare (Domenico Modugno)

My Way (Frank Sinatra)

Almeno tu nell’universo (Mia Martini)

Il Volo, dieci anni insieme vuole essere anche un omaggio da parte del trio al loro sodalizio artistico. I tre si sono conosciuti per caso, poco più che bambini, grazie a Ti lascio una canzone. Il programma sotto la guida di Antonella Clerici li ha accolti nel 2009 e il regista Roberto Cenci ha deciso di unire le loro voci per regalare al pubblico un’unica performance. All’epoca indicati come ‘i tenorini’, Ginoble, Boschetto e Barone sono riusciti a farsi notare nel mondo della musica e hanno deciso di unire le forze, trasformandosi ne Il Volo. Da quel momento in poi sono saliti su diversi palcoscenici popolari in Italia, dall’Arena di Verona fino al Festival di Sanremo. Per poi esibirsi al cospetto di Papa Bergoglio e in America, oltre che in tanti altri Paesi sparsi in tutto il mondo.