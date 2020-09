Inps on line, qualità e cortesia

Tra i siti più cliccati in Italia, per quelli che offrono servizi, senza dubbio c’è quello dell’Inps, con l’on-line che ha lentamente scavalcato ogni gerarchia. Facile e intuitivo, è stato così un portale azzeccato quello creato dalla pubblica amministrazione, consentendo una facile consultazione e una chiarezza nei contenuti non indifferente, pur mantenendo un linguaggio tecnico. Molte dunque le recensioni positive, che possono essere riassunte secondo una scala di opinioni.

Immediatezza e funzionalità

Inps on line, quindi, è il portale che riassume praticamente la vita lavorativa, con tutta una serie di servizi utili sia per gli imprenditori nonché per quanti lavorano nei vari comparti. È utile, quindi, anche per informazioni in merito alle assunzioni, come dichiarato da Giorgio, 58 anni, che è titolare di un centro per la produzione delle carni: «Non è facile ogni giorno capire e stare sempre al passo con le ultime novità. Non potendo contare su un consulente del lavoro molto affidabile, mi sono messo in proprio e ho passato anche delle ore per cercare tutte le news riguardanti i miei lavoratori e ora riesco meglio a comprendere cosa posso fare per aiutarli».

Non è l’unico caso, con il sito dell’Inps che deve spesso ovviare a tutte quelle informazione che si perdono man mano nella catena che lega quelli che lavorano.

Nuove tecnologie a supporto

Con il passare del tempo, le novità sono arrivate pari passo, con Inps che si è saputa adeguare alle esigenze dei suoi utenti.

Ce lo conferma Ilaria, 34 anni e ora alla ricerca di un nuovo lavoro: «Ho avuto un brutto periodo lavorativo, concluso con un licenziamento per colpa di un “capo” che ci ha lasciato in mezzo a una strada, dopo aver preso una sbandata per la segretaria. Cose che ancora succedono in Italia…ero presa dal panico, non ho più nessuno a casa ed economicamente non viaggio nell’oro. Comunque, ho preso il coraggio a due mani e ho preso un appuntamento tramite l’app dell’Inps mobile per meglio capire la mia situazione lavorativa: all’ora esatta di prenotazione sono stata contattata da un’operatrice, che in maniera professionale mi ha spiegato tutto l’iter da fare. Devo dire che ora mi sento molto più sollevata».

Garanzia di qualità

L’inps dunque mantiene vivo il contatto con l’utenza, e lo fa in due modi con Inps on line. Si può contattate l’operatore via chat, con un modulo in pop-up che esce nella nostra chat per venire rimandati, quanto prima, in contatto diretto con il primo operatore fisico disponibile a ogni richiesta. C’è la possibilità anche di fare videochiamate se abbiamo istallato Skype sul nostro pc, cliccando sull’apposita barra.