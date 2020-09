Joao Pedro al Torino – Un nuovo possibile colpo in casa Torino è in vista, e che colpo. Joao Pedro è nel mirino del club granata guidato quest’anno da Marco Giampaolo. Il Torino ha fatto un tentativo per l’attaccante del Cagliari. Il numero 10 brasiliano, 18 gol nell’ultima stagione, piace a Giampaolo. L’operazione però al momento è in salita.

Il club granata ha inserito delle contropartite per provare a convincere il Cagliari, attualmente non è stata però trovata un’intesa. La trattativa potrebbe diventare più concreta nei prossimi giorni.

Il Cagliari, dal canto suo, ha fatto sapere che non è arrivata nessuna offerta concreta per Joao Pedro, ma è difficile credere che il club prenderà in esame offerte per quello che, al momento, è il miglior realizzatore della rosa e su cui il nuovo allenatore Di Francesco punta molto.

L’interesse del Torino per Joao Pedro è comunque slegato dall’operazione che riguarderebbe invece la cessione di Iago Falquè al Benevento. Se infatti l’attaccante spagnolo dovesse restare Giampaolo avrebbe bisogno di un altro giocatore di qualità per il suo attacco da affiancare al Gallo Belotti. Nuovi sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.