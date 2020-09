Mps & Basket: l’epopea di Siena

Come abbiamo già parlato del binomio tra calcio e sponsor capaci di essere incisivi, anche è soprattutto nei cosiddetti “sport minori” (che sarebbero, per meglio dire, sport di base…) molte squadre hanno legato le loro vittorie alla capacità economica importante dei loro sponsor. Pensiamo ad esempio al caso plurimo di Benetton con le varie discipline sportive a Treviso, ma soprattutto al binomio tra la Monte Paschi e il Siena Basket, che ha rappresentato un’era importante nello sport italiano.

Binomio di successo

Mps e Basket Siena ha rappresentato molto di più di un semplice rapporto commerciale tra main sponsor e squadra sportiva. Era praticamente una simbiosi consolidata, una crasi tra la qualità e lo sport, un mix che si muoveva compatto sempre a maggior velocità per raggiungere quanto prima i propri obiettivi con merito e capacità.

Questa forza è stata analizzata in tesi di laurea, programmi sportivi e nei piani alti per la capacità di abbinare il marketing a una “feroce” fame di vittorie che in Italia forse non si ripeterà mai più.

Dal 2000 al 2014 l’istituto di credito senese si legò alla squadra locale di basket, con una pioggia di titoli e un ritmo vorticoso di successi: sei scudetti, cinque coppa Italia, sei supercoppe Italiane e una coppa Sacorpa che era stata conquistata all’inizio, tanto per dare un saggio del grande basket mostrato nelle partecipazioni alle maggiori coppe europee. Proprio la Coppa Sacorpa, dicevamo, è la prima grande gioia, con la Mps che batte la squadra spagnola del Valencia per 81 a 71 e fa esplodere di felicità tutta la città di Siena e l’intero movimento cestistico italiano.

Recalcati, lo scudetto, il boom

Nella stagione 2003-2004 con Carlo Recalcati in panchina arriva un ulteriore salto di qualità. La Mps si rinforza e comprende di essere diventata “una grande” del basket, battendo nella poule scudetto la temibile Fortitudo Bologna con un secco 3-0. L’apoteosi arriva anche in Italia, lo scudetto è solo l’antipasto di un ciclo di trionfi.

2007-2013 anni magici

La Mps diventa una macchina schiacciasassi in un ciclo di sei anni con scudetti, supercoppe e coppe Italia che si susseguono. Il condottiero in panchina è Simone Pianigiani, giovane coach senese idolo della tifoseria, che riesce a vincere anche con rose rivoluzionate, portando in dono sempre nuovi giocatori alla nazionale italiana.

L’epopea senese durò sino alla stagione 2012-13, quando si conquistò l’ultimo scudetto con Luca Banchi a fare da trainer. La stagione successiva si registra l’avvicendamento in panchina con Marco Crespi con un altro scudetto sfiorato e le vicissitudini societarie che poi portarono a vari ribaltoni.