Pago – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Pago è uno dei volti noti del piccolo schermo italiano. Soprattutto alla luce della sua recente partecipazione al GF Vip e Temptation Island. In entrambi i casi, il cantante ha parlato in modo profuso della sua ex love story con Serena Enardu.

Come sappiamo, fra i due le cose non sono andate bene e ora Pago è sul punto di tentare il colpaccio con un altro reality: sarà fra i concorrenti di Tale e Quale Show 2020. Sappiamo davvero tutto su di lui? Scopriamo la sua biografia.

Pago – Età, moglie e figli

Pago nasce a Quartu Sant’Elena il 30 agosto del ’71 con il nome di Pacifico Settembre. Muove i primi passi nel mondo della musica grazie alla band New Rose e in seguito si esibisce come artista di strada. Dopo aver lasciato la sua isola, decide di viaggiare in tutta l’Italia e si stabilisce alla fine a Milano. Dopo essersi esibito da solo, entra nella cover-band Super’Up e inizia a farsi conoscere dal pubblico. Nel 2005 esce il suo primo singolo, dal titolo Parlo di te, che diventa un vero e proprio tormentone estivo. Nello stesso anno si esibisce al Festivalbar e pubblica il singolo Non cambi mai. Nel 2006 partecipa invece a Music Farm e vince la terza edizione.

La vita sentimentale di Pago è stata più che travagliata. Nel 2003 è convolato a nozze con Miriana Trevisan, nota showgirl del piccolo schermo. Tre anni più tardi però hanno deciso di separarsi, salvo ritornare insieme nel 2008. L’anno successivo hanno dato alla luce il figlio Nicola. Il lieto evento tuttavia non è bastato perchè fra i due continuasse ad esserci una relazione, tanto che alla fine hanno deciso di separarsi in via definitiva. Nel 2013 al fianco del cantante è spuntata la Enardu, con cui è rimasto legato fino al 2020. I due si erano già lasciati a Temptation Island VIP, ma poi si erano ritrovati al Grande Fratello Vip 4. Pochi mesi fa, lei ha annunciato di avere un nuovo fidanzato.