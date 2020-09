Ricetta melanzane a beccafico: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo una ricetta un pò insolita, le melanzane a beccafico. Il beccafico è un tipico condimento siciliano per le sarde, ne esistono diverse varianti a seconda della zona. Le melanzane grigliate vengono farcite con uvetta, pinoli, pangrattato e Pecorino e la gratinatura in forno rende questi involtini invitanti. E’ un contorno ottimo da preparare per un pranzo, una cena, ma anche per un buffet.

Melanzane a beccafico – Ingredienti

Ingredienti per 6 involtini.

Melanzane (1 grande) 360 g

Pangrattato 100 g

Pecorino da grattugiare 40 g

Uvetta 60 g

Pinoli 50 g

Olio extravergine d’oliva 3 cucchiai

Prezzemolo q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Melanzane a beccafico – Preparazione

Per realizzare le melanzane a beccafico per prima cosa lavate e asciugate le melanzane, quindi tagliatele a fette spesse 1 centimetro, dovrete ottenere circa 6 fette, riponetele in una ciotola cosparse con il sale, copritele con pellicola e lasciatele spurgare per 15 minuti, così rilasceranno la loro acqua.

Intanto lavate l’uvetta poi mettetela in ammollo nell’acqua così da ammorbidirla. In una padella capiente scaldate un paio di cucchiai d’olio, versate il pangrattato e i pinoli e tostate per qualche minuto.

Lasciate raffreddare il composto tostato di pangrattato e pinoli e poi versatelo in una ciotola, aggiungete anche il Pecorino grattugiato e il prezzemolo tritato, mescolate e tenete da parte.

Intanto scolate l’uvetta che si sarà ammorbidita e sciacquate anche le melanzane sotto l’acqua corrente.

Scaldate una piastra e, quando sarà ben calda, adagiate le fette di melanzane e grigliatele da entrambi i lati fino a che non saranno morbide e non presenteranno le tipiche striature.

Una volta terminata la cottura delle melanzane, adagiatele su un tagliere e distribuite sopra la panatura precedentemente preparata. Farcite con l’uvetta e avvolgete le melanzane dal lato corto per creare un rotolino, fermate le estremità con uno stuzzicadenti.

Man mano che formate gli involtini, adagiateli su una teglia rivestita con carta da forno, cospargeteli con la restante panatura, salate, pepate e irrorateli con un filo di olio di oliva.

Cuocete gli involtini in forno statico preriscaldato a 200° per 20 minuti o fino a doratura. A cottura ultimata, sformate le vostre melanzane a beccafico e servitele ben calde.

Melanzane a beccafico – Consigli utili

Conservate le melanzane a beccafico in frigorifero per 3 giorni al massimo, coperte con pellicola. E’ possibile anche congelarle dopo la cottura. Aggiungete scorza d’agrumi al pangrattato per conferire una nota fresca e aromatica.