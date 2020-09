Tale e Quale Show 2020, i concorrenti – Cast – Chi ci sarà?

Tale e Quale Show 2020 si prepara ad aprire i battenti e a mettere alla prova dieci concorrenti. Questo il numero di aspiranti vincitori che faranno parte del cast di quest’anno. Chi troveremo nello studio di Carlo Conti?

I concorrenti di Tale e Quale Show 2020 non prevedono solo la presenza di volti noti della musica. Si uniranno al team anche esponenti dello spettacolo, fra attori e comici. Scopriamo i loro nomi.

Tale e Quale Show 2020, i concorrenti

Luca Ward ha deciso di accogliere la sfida: sarà fra i concorrenti di Tale e Quale Show 2020. L’attore, acclamato dal pubblico per via delle sue abilità nella recitazione, sarà all’altezza dello studio canoro? Anche Francesco Paolantoni si unirà al gruppo: la sua simpatia di certo ha già conquistato i telespettatori e scopriremo presto se riuscirà anche a dimostrare di avere qualità nel mondo della musica. Direttamente dall’Isola dei Famosi 2004, il vincitore Sergio Muniz sta per affrontare una delle sfide più difficili della sua carriera.

Non mancherà Virginio, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, e Pago. Quest’ultimo ha già partecipato al Gf Vip e a Temptation Island con Serena Enardu (che gli ha detto addio) e ora sbarcherà sul primo canale di mamma Rai. Sarà presente inoltre Barbara Cola, che l’anno scorso ci ha regalato il singolo A quando l’amore?, e la conduttrice e comica Francesca Manzini. Tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2020 troveremo anche Giulia Sol e Carolina Rey, conduttrice nota per lo show C’è tempo per. A loro come sempre il compito di interpretare alcune pietre miliari della musica italiana, ovviamente assumendo le sembianze dell’interprete originale. Chi riuscirà a stupire maggiormente il pubblico da casa? Avvantaggiati gli artisti che hanno già a che fare con la musica, anche se non è escluso che potremo assistere a dei veri e propri colpi di scena.