Ubi banca investe nello sport

Spesso le grandi opere hanno bisogno di due componenti: la passione e l’impegno economico. Se a questo abbiniamo la capacità di fare rete allora si possono concretizzare obiettivi che possono sembrare a volte irrealizzabili. A Torino, nel giugno 2019, l’impegno degli enti insieme al contributo economico non indifferente di Ubi Banca ha permesso di realizzare un campo dei sogni, come allora è stato definito dal quotidiano nazionale “Tuttosport”.

Ubi Banca schiaccia a rete

Ripristinare un luogo fatiscente e farlo diventare un’eccellenza: era questo l’obiettivo sul parco Cavalieri di Vittorio Veneto a Torino. Un’area rigenerata per giocare a basket, partendo proprio da una bonifica della zona necessaria. Il restyling è stato effettuato con la massima sicurezza, consentendo così agli amanti del basket di poter praticare il loro sport in un campo praticamente simile a quelli dell’Nba americana.

Non a caso, l’investimento è stato promosso e sostenuto da Ubi Banca, che ha dimostrato così di credere concretamente nei valori dello sport, come spirito educativo da tramandare alle giovani generazioni attraverso spazi di condivisione.

In particolare, il campo torinese è stato rinnovato anche nei colori con quelli dalla Nba per dare al pubblico e a chi gioca un effetto ancora più realistico, con canestri regolamentari, pavimentazione ad hoc e una dimensione cromatica ancora migliore per essere sempre più protagonisti nel gioco della palla a spicchi.

Valori condivisi nel corso del tempo

Il lavoro di Ubi Banca ha rappresentato una sorta di unicum in materia. Infatti, l’istituto di credito è stato capace di rinnovarsi e trovare nuovi stimoli proprio nel mondo del basket, abbinando tutto ciò a capacità ricettive di investire nel sociale. Prima del giugno 2019 con l’opera di ristrutturazione a Torino, Ubi Banca si era resa protagonista con un sostanzioso contributo che aveva permesso la nuova vita di un campo a Roma, nel parco della Cecchina nel 2018. Dunque, in due anni due campi rimessi…in gioco.

Ubi banca nello sport

Non è un caso come l’istituto di credito abbia messo radici nel mondo dello sport. Oltre alla ristrutturazione di cui abbiamo già parlato, l’istituto di credito è sempre stato in piena immersione sportiva, partendo in primis dal basket per spostarsi anche nelle altre discipline.

Per quanto concerne il calcio ha sostenuto la Juventus e l’Atalanta, diventandone banca ufficiale (e vedendo i bilanci e il boom positivo degli ultimi anni sicuramente è stata una scelta azzeccata), è stata main sponsor di Brescia e Albinoleffe ai tempi della B, ma ha anche abbracciato la volley con Lube Banca, Cuneo e Callipo Sport, così come la Scherma Jesi della campionessa olimpica Valentina Vezzali.