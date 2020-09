Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro stanno per arrivare: 144 hertz di display e Snapdragon 865

Arrivano direttamente dalla versione spagnola di Amazon gli ultimi indizi riguardanti gli ultimi modelli della serie 10 di Xiaomi, dopo Dopo Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom e il recente Mi 10 Ultra, ossia Mi 10T e Mi 10T Pro.

Indiscrezioni

E’ stata la variante Pro che in particolare ha visto maggiori indiscrezioni, e che gode di caratteristiche già molto dettagliate, proprio in virtù dell’improvvisa presenza sul sito di Amazon Spagna, e poi prontamente rimossi poco dopo: nonostante le due versioni condividano la stessa struttura di base (schermo, batteria connesione 5G e ovviamente la “scocca”), le caratteristiche sono piuttosto differenti ed entrambi vanno a collocarsi nella fascia medio-alta per prezzo ma con alcune eccellenze in termini di caratteristiche.

Caratteristiche tecniche

Mi 10T

nome in codice: Apollo

display con risoluzione FHD+

6GB di RAM

128GB di memoria interna

SoC: Qualcomm Snapdragon 865

connettività 5G

fotocamera anteriore nel foro laterale del display

tre fotocamere posteriori con sensore principale da 64MP

probabile prezzo: 547€

Mi 10T Pro

Nome in codice: Apollo Pro

SoC: Qualcomm Snapdragon 865

8GB di RAM

256GB di memoria interna

connettività 5G

display FHD+ a 144Hz

batteria da 5.000 mAh

fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 108MP

sensore di impronte collocato sul bordo laterale

prezzo (presunto): 666€

Il dettaglio relativo ad Amazon rivela che i due dispositivi sono pressochè pronti a debuttare anche nel mercato occidentale.