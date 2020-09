Ariete: con quali segni è compatibile?

Ecco una carrellata dei segni e delle loro compatibilità. Iniziamo dal segno dell’ariete.

1)Ariete

Con un segno uguale al suo raggiunge un buon livello di compatibilità. Il segno è così particolare che può essere compreso solo da un suo simile, il rischio è che, nei momenti di tensione, si liberi un po’ troppa energia e i litigi divengano un po’ troppo intensi.

2)Toro

Ariete e toro non vanno troppo d’accordo, il toro ama l’atteggiamento di collaborazione, mentre il primo ha la tendenza a voler imporre la propria linea. La coppia, anche dal punto di vista professionale, è destinata a litigare spesso.

3)Gemelli

Ariete e gemelli vanno abbastanza d’accordo, perché sono simili ma non uguali. Il gemelli è un po’ più leggero, ma all’ariete questo potrebbe andare bene. Al gemelli non piacciono i legami troppo stretti e anche l’ariete è un tipo piuttosto autonomo. Quindi ci sono buone possibilità che la compatibilità sia alta.

4)Cancro

Compatibilità molto bassa. Il cancro ama le persone dolci, disponibili al dialogo, che condividano con lui momenti di lentezza, passione, coccole. L’ariete non è proprio il tipo: è veloce, non ama le carezze, né i preliminari. E la dolcezza non è il suo forte.

5)Leone

Compatibilità buona: sono simili e si comprendono. Il leone è un po’ più allegro e ha un senso dell’umorismo più sviluppato, inoltre ha un po’ più di capacità d’ascolto. Tuttavia possono essere una buona squadra, anche se, a lungo andare, due primedonne possono anche scontrarsi.

6)Vergine

Non c’è tra i due una buona compatibilità. Sicuramente una relazione sentimentale sarà caratterizzata da lunghe e interminabili discussioni perché entrambi i segni sono puntigliosi, orgogliosi e vogliono avere ragione. L’ariete pensa di essere il migliore, la vergine ritiene di essere un genio. Forse da amici riescono ad essere un po’ più tranquilli.

7)Bilancia

Sono del tutto incompatibili, un po’ come con il cancro. Il segno semplicemente non sopporta quella che chiama l’arrendevolezza e l’assenza di determinazione nella bilancia, quest’ultima detesta il piglio decisionista dell’ariete. La coppia è destinata a scoppiare dopo una settimana appena di prova.

8)Scorpione

Una coppia interessante, intrigante, di sicuro. Si incontrano sul terreno della passionalità e dell’interesse per l’eros. Possono fare scintille, insieme, perché sono caldi entrambi e, soprattutto, vanno entrambi, da subito, in ebollizione. Entrambi sono poi tendenzialmente leali, ma entrambi vogliono il controllo su tutto. Potrebbe funzionare.

9)Sagittario

La coppia è decisamente effervescente. Entrambi segni di fuoco, molto forti, ma il sagittario ha meno irruenza e più saggezza, pertanto potrebbe riuscire a calmare i bollenti spiriti dell’ariete, segno un po’ troppo irascibile e sempre sul piede di guerra. In compenso l’ariete trova nel sagittario un compagno fedele ma mai scontato, che sa offrirgli sufficienti stimoli.

10)Capricorno

Scaricano un po’ troppa energia per andare veramente d’accordo. L’ariete è pieno di irruenza, il capricorno è testardo, non è disposto a cedere ed è molto razionale e conservatore, per cui non sopporta la continua sfida sul terreno delle novità. Ci vuole un grande impegno perché funzioni, ma, probabilmente, è destinata a durare poco o, comunque, con difficoltà.

11)Acquario

La coppia presenta un potenziale interessante, di grande creatività. Entrambi sono segni autonomi. Inoltre l’ariete è la forza dell’azione, l’acquario dell’intelletto, per cui si stimolano molto a vicenda.

12)Pesci

Una relazione molto complicata. Il pesci è un segno molto profondo, molto intuitivo e molto emotivo, per cui mal sopporta il fatto che l’ariete sia sempre, perennemente, in assetto da guerra, pronto all’azione. Il nativo d’acqua ha sempre bisogno anche di momenti di riflessione, di coltivare la spiritualità e il raccoglimento. Con l’ariete questo risulterà difficile.