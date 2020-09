Banca Carige aderisce a Ecobonus 110%: ecco come funziona

Banca Carige si unisce agli istituti di credito che aderiscono all’Ecobonus 110% e che gestiranno la cessione del credito del super bonus.

A fronte di questo superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio sarà offerta una detrazione, ripartita in 5 anni, per i lavori mirati a ridurre l’impatto ambientale degli edifici, per i lavori che permetteranno di ottenere un risparmio energetico e per proteggere gli edifici dai rischi sismici. Sono inclusi quindi, tra gli altri, lavori di isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione, installazione di pannelli solari.

Offerta Banca Carige per la cessione del credito bonus 110%

Le banche stanno iniziando a presentare le proprie offerte per la cessione del credito a cui può usufruire direttamente il proprietario dell’immobile.

Banca Carige si rivolge sia ai privati e condomini che effettuano i lavori e sia alle imprese. Chi dovesse decidere di cedere il proprio credito d’imposta alla banca, verrà corrisposto un ammontare pari al 93,19% del suo valore nominale. Quindi, 102,50 euro per ogni 110 euro per spese detraibili in 5 anni, cioè come il superbonus 110%. Cedendo il credito alla Banca, permetterà quindi di poter iniziare i lavori con una sorta di prestito agevolato che si estinguerà una volta maturato il credito del super bonus. Per quanto riguarda le imprese invece potranno cedere il credito dello sconto in fattura a 101 euro ogni 110 euro di credito.

Banca Carige inoltre permette la cessione del credito di imposta anche con tempo di compensazione fino a 10 anni, acquistandolo all’81,12% del valore nominale.

Le altre Banche che al momento hanno aderito presentando l’offerta per la cessione del credito sono: Intesa San Paolo, Unicredit, Mps, Bnl, Credit Agricole e Banco Popolare.

Banca Carige e Ecobonus 110 chi può eccedere?

I beneficiari di Ecobonus 110% sono:

Persone fisiche (compresi familiari dei proprietari e conviventi, a patto di essere loro a sostenere le spese di riqualificazione)

Condomini

IACP

Cooperative di aggregazione

Enti senza scopo di lucro per l’utilità sociale

Associazioni sportive dilettantistiche

Il super bonus si applica alle spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° luglio 2020, al 31 dicembre 2021. Ed in modo particolare spetta in caso di:

interventi di isolamento termico sugli involucri;

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

interventi antisismici.

Se collegati a questi interventi, la detrazione maggiorata spetta anche per: interventi di efficientamento energetico ordinari; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Si tratta di un bonus che ha davvero tante variabili e quanto appena descritto è una breve sintesi.