Borsa di Milano luogo di cultura

La cultura che non manca mai in Italia. Il patrimonio culturale sul nostro territorio abbonda, anche in luoghi che solo all’apparenza possono apparire “freddi”. Proprio la sede della borsa di Milano rappresenta il massimo esempio di ciò: non è solo il luogo della contrattazioni ma anche quello delle arti.

Ristrutturato e adeguato

Palazzo Mezzanotte, luogo della borsa di Milano, ha avuto un profondo restyling nel 2011, quando ci fu una ristrutturazione per garantirne, in primis, la stabilità dello stesso edificio. I sei piani fuori terra sono stati ammodernizzati, inserendo nuovi arredi per una piena efficienza, lasciando comunque inalterato tutto lo spazio storico e l’architettura che da sempre caratterizza questa struttura imponente. Il tutto fu fatto dalla collaborazione tra la società Borsa Italiana, la soprintendenza di Milano e studi di architettura Benini & Partners, che hanno così donato una nuova luce all’edificio.

Flusso non indifferente

Molti ovviamente sono gli operatori che vanno e vengono dalla borsa di Milano. Si vende, si compra, si investe, si cerca il colpo. Oltre a tutto ciò, c’è anche una sorta di mondo parallelo, che è dato dai tanti che visitano il palazzo solo per vederne quanto di bello c’è al suo interno. E, oltre che per le sculture e la maestosa architettura, la borsa di Milano è luogo di fiorente cultura.

Pensiamo, ad esempio, a “Bookcity“, evento svolto nel novembre 2019, che ha rappresentato un’unicità in questo tipo di settore. La borsa ha dimostrato solo di essere un agglomerato di freddi numeri, ma anche una sorta di polo culturale per approfondire e indagare tematiche sociali, includendo il mondo del lavoro, quello dell’impresa ma dando, soprattutto, spazio alle tematiche femminili. Proprio dedicate alle donne sono state le molte presentazioni di libri, a sottolinearne il talento cresciuto nel corso del tempo.

Musica e il resto scompare

Palazzo Mezzanotte, prima delle restrizioni dovute al covid, era anche un luogo dove apprezzare musica di qualità, con esibizioni di primo livello. Nel luglio 2019 ricco di cartello di appuntamenti con: Fernando Caida Gredo & Edoardo Torbianelli, Patrizio Fariselli & Open Area Project, Vagues Saxophone Quartet, Rudy Migliardi, Angelo Debarre & Voilquè, l’ensemble di Roberto Martinelli, Marcotulli, Di Battista, Tommaso & Varela Quartet. Musica apprezzata dai cultori, con un tocco raffinato per rendere Palazzo Mezzanotte un luogo di accoglienza culturale.

La milanesina

Non meno importante è la “Milanesina” arrivata alla sua ventunesima edizione, di cui l’ultima tra luglio e agosto. Nonostante le restrizioni, la borsa di Milano ha ospitato questa importante kermesse che spazia dalla letteratura alla musica, dal cinema alla scienza, senza tralasciare l’economia e la filosofia, ma anche il teatro e l’arte.