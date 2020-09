Calciomercato Atalanta – Affari e trattative 12 settembre

Affari e trattative in corso calciomercato Atalanta – Alle porte della nuova stagione 2020/2021 in casa nerazzurra sembra essere tutto in regola per ripetere una straordinaria stagione

Si continua a cercare un esterno, nonostante l’arrivo di Cristiano Piccini dal Valencia, in quanto Hateboer è in bilico e potrebbe fare le valige da un momento all’altro.

Pertanto i nerazzurri sono alla ricerca di esterni duttili che possano cambiare fascia senza difficoltà motivo per il quale voci accosterebbero Darko Lazovic ai nerazzurri rientrando in un eventuale scambio con il Verona per Pessina

La notizia che il popolo nerazzurro aspettava

Il capitano Alejandro Gomez resta all’Atalanta rifiutando la ricchissima offerta dell’Al-Nassr e continuerà a vestire la maglia nerazzurra fino a fine carriera.

Vista la faraonica offerta tutti si aspettavano la fine di una lunga storia d’amore, sei stagioni, tra il Papu Gomez e l’Atalanta.

Il capitano ha fatto la sua scelta, una scelta di cuore, rifiutando l’offerta per rimanere nella Sua Bergamo e facendo vivere ancora un sogno a tutto il popolo nerazzurro.