Calciomercato Bologna – Rilancio per Supryaga – Hickey quasi ufficiale – Santander in uscita

Il calciomercato Bologna in questi giorni è tutto concentrato sull’attaccante richiesto da Mihajlovic e il nome è sempre quello del giovane Supryaga della Dinamo Kiev. Si attende solo l’annuncio ufficiale per Hickey, mentre Santander è in uscita.

Rilancio per Supryaga

Il Bologna sta facendo di tutto per convincere la Dinamo Kiev a vendere il suo gioiellino Vladyslav Supryaga. Gli ucraini hanno chiesto alla società bolognese 15 milioni di euro e non si sono mai smossi da quella cifra, adesso il Bologna tenta l’ennesimo rilancio: 10 milioni di euro più bonus. La palla ora passa al club di Kiev che dovrà dare nei prossimi giorni una risposta definitiva.

Hickey: manca solo l’ufficialità

Per Aaron Hickey terzino sinistro scozzese, manca solo l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare proprio nella giornata odierna. Il calciatore ha salutato i compagni e i tifosi della sua ex squadra e si è detto entusiasta di questa nuova avventura in Serie A. E’ da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo acquisto del Bologna, in attesa del comunicato ufficiale.

Santander in uscita, ma rifiuta lo Spezia

Federico Santander non rientra nei piani del Bologna e per questo è sulla lista dei partenti. Su di lui c’è forte l’interessamento del neopromosso Spezia, ma l’attaccante non è convinto della destinazione ligure, vorrebbe una squadra più blasonata anche all’estero. Per il momento si allena con il resto del gruppo ma la società spera di piazzarlo il prima possibile, visto che anche per Mihajlovic non è un attaccante sul quale poter fare affidamento.