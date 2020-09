Calciomercato Genoa – Affari e trattative 12 Settembre. La priorità del ds Faggiano in questo momento è l’attacco perché le trattative per coprire gli altri ruoli sembrano tutte essere andate a segno. Nella serata di ieri la notizia di un colpo a sorpresa proprio per il reparto avanzato di Maran che aspetta a questo punto la settimana prossima per riabbracciare in gruppo Stepinski.

Visite mediche ieri in casa Genoa per Miha Zajc: anche se non è ancora arrivata l’ufficialità, è fatta per il trequartista sloveno. Proseguono i contatti con la Roma: definita la trattativa per l’arrivo di Rick Karsdorp, si è passati a discutere del possibile approdo in rossoblu di Juan Jesus. Il difensore centrale brasiliano è fuori dai piani tecnici di Fonseca: apporterebbe ulteriore esperienza alla difesa rossoblu insieme ad Andrea Ranocchia, il cui arrivo è sempre più probabile. Proseguono anche le trattative per Danny Rose: ieri Mourinho ha “benedetto” la cessione al Genoa facendo capire esplicitamente che il giocatore è in uscita, Faggiano è a lavoro per convincerlo che il Grifone possa essere la scelta migliore per questo momento della sua carriera.

Il colpo a sorpresa cui abbiamo accennato è l’attaccante ghanese dello Swansea Joel Asoro (nella foto, ndr). Classe 1999, velocissimo e con discrete capacità tecniche, andrà a completare il reparto avanzato di mister Maran. Nella giornata di oggi sono già previste le visite mediche per una trattativa condotta in gran segreto. Davanti Maran aspetta la concretizzazione dello scambio Favilli-Stepinski: se si troverà l’accordo, arriverà la prossima settimana, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si lavora ancora per convincere anche Milan Badelj: la Lazio ha dato il via libera, nessuna risposta affermativa per l’offerta da 1.5 milioni annui al giocatore. Monitorati ancora Younes e Borini, ma le priorità al momento restano altre. Sul fronte cessioni quasi fatta per Calò al Pordenone: c’è l’accordo di massima tra i club, la destinazione è gradita al calciatore.